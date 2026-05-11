竹縣成年心智障礙者社區居住服務據點再+1 數量居非直轄市之冠

新竹縣成立成年心智障礙者社區居住服務據點，協助身心障礙者也能自立生活。（取自竹縣府官網）

新竹縣用社區式照顧服務協助縣內心智障礙者學習自立，為此配合設置成年心智障礙者社區居住與生活服務據點，最近在竹東再成立1處，使得全縣共有15處，數量之多，是全國非直轄市之冠。

縣府表示，全縣身障人口有2萬4561人，其中智能障礙者有2493人，佔全縣身障人口約10%。照顧心智障礙者，縣府除推動社區居住方案，也提供日間作業設施、社區日照、家庭托顧以及其他家庭支持服務。

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縣府高齡長照處長許瑜庭說，新開辦的據點在竹東，由財團法人新竹縣天主教世光教養院附設拙茁家園承辦，可供6名住民具支持性的居住環境，並提供多面向支持，像是：日常生活活動協助、居住環境規劃、健康管理支持、社會支持網絡建立、休閒活動與社會參與安排、日間服務資源連結、權益維護，以及促進住民與家人間的互動連結等，並依個別需求提供其他相關服務。

許瑜庭還說，「社區居住與生活服務方案」透過多元且在地化的服務型態，提供身心障礙者所需的個別化支持與照顧，協助其在熟悉的社區中生活，不僅提升生活品質，也促進社會參與及自立生活能力。

目前全縣有4個單位承辦這項服務，分別有：財團法人天主教華光社會福利基金會、財團法人台灣省私立香園紀念教養院、財團法人喜憨兒社會福利基金會桃竹事務所，以及前述拙茁家園，共15個據點，可服務79位住民，數量之多是全國非直轄市的第一。

新竹縣成年心智障礙者社區居住服務據點再+1 ，數量高居非直轄市之冠。（取自竹縣府官網）

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