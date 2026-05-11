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    首頁 > 生活

    台中捷運藍線延伸太平採地下化一車到底 可行性研究修正案已送交通部

    2026/05/11 06:41 記者蘇金鳳／台中報導
    中捷藍線延伸太平線的可行性修正已送交交通部。（中市府提供）

    中捷藍線延伸太平線的可行性修正已送交交通部。（中市府提供）

    台中捷運藍線預計8月進行土木開工，由於大里、霧峰及太平地區近年人口及產業快速成長，捷運工程局進行捷運藍線延伸太平線可行性研究，跟捷運藍線主線採一車到底，地下化，3月時已將可行性研究修正案送至交通部，一旦通過就可送至行政院審議，能跟捷運藍線一同發包，加快興建速度。

    捷運藍線延伸太平線長度約4.66公里，規劃採地下化形式，共設置4站；路線方案自東平路起，經中興東路、中興路、太平路、振興路至進德路銜接捷運藍線預計是帝國糖廠B20站，連接整個屯區廊道。

    交通部去年5月要求捷工局提出促參評估結果補件，捷工局6月補件，交通部7月函復並同意將6月補陳的促參文件納入報告書，捷工局8月修正再提送交通部審查，經審查符合免送促參審議條件，交通部今年1月函復市府，捷工局修正後，在今年3月再提送報告書至交通部，正在審議中。

    由於捷運藍線延伸太平只有4站，捷工局希望能趕上藍線的興建期程，一起發包，若獨立發包，經濟規模不足，難以吸引其他廠商來興建。

    捷工局表示，藍線延伸太平採地下化，就是從藍線地下段的終端站帝國糖廠段持續延伸至到太平東平路，滿足通勤、通學需求 。

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