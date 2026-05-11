05/11 各報重點新聞一覽

公督盟執行長張宏林昨受訪痛批藍白，大砍國防破壞維持民主自由制度，還不顧財政紀律強推錢坑法案，這有如亡命之徒在崩解台灣，要拖著台灣一起死。（資料照）

自由時報

砍掉國防預算、再提普發現金 民團轟國民黨：拖著台灣一起死

藍白聯手三讀通過的軍購特別條例僅七八〇〇億，除大砍行政院版四七〇〇億，國民黨立委羅明才更提出「因應中東戰事穩定民生經濟發放全民支援金特別條例草案」，主張全民普發一萬元，要國庫支出二三六〇億元。民團昨痛批，砍國防破壞我們維持民主自由制度，不顧財政紀律強推錢坑法案，這有如亡命之徒在崩解台灣，要拖著台灣一起死。

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領銜提「嚇阻中國侵略台灣法案」 美眾議員金映玉：北京犯台將遭毀滅性制裁

美國聯邦眾議院外交事務委員會印太小組主席金映玉（Young Kim），近日提出「嚇阻中華人民共和國侵略台灣法案」（Deter PRC Aggression Against Taiwan Act），主張成立跨部會「老虎小組」（Tiger Team），全面評估制裁授權與各項經濟反制措施，以確保一旦中國試圖以武力或政治手段控制台灣，即可迅速啟動協調一致制裁行動，嚇阻北京侵略野心。

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第3家連鎖醫美爆針孔偷拍 台南「研醫明」院長30萬交保

繼「愛爾麗」、「光澤」連鎖醫美診所傳出涉裝針孔設備偷拍，昨天又爆出第三家。台南市衛生局啟動「醫美診所專案稽查行動」，九日在中西區「研醫明」醫美診所的美容室天花偵煙器內，發現藏有疑似針孔攝影設備，通報檢警偵辦，警方傳訊診所吳姓院長與劉姓女店長，依妨害秘密罪嫌偵辦。檢方複訊後諭令吳男卅萬元交保、劉女五萬元交保。

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聯合報

川習會本周登場 貝森特、何立峰13日先磋商

美國總統川普預計十四日抵達中國大陸訪問，時隔八年多後再次舉行的中美領袖峰會，外界關注美方對北京的外交與貿易談判姿態是否因伊朗戰爭轉變。不過，川習會正式登場前，美方宣布制裁中國大陸企業，且縮減同行訪問的美企規模，這兩天又傳出間諜案，英國衛報形容，川普訪中行預計在互不信任的氣氛中展開，並從脆弱的立足點與北京展開談判。

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和平曙光 普亭：俄烏衝突正走向終結

俄國九日舉行紀念前蘇聯在二戰擊敗納粹德國的「勝利日」年度閱兵，隨後，俄羅斯總統普亭在克里姆林宮舉行的記者會說，俄烏衝突正走向終結，但仍是嚴重問題。被問及西方軍援基輔是否過頭，他說，西方開始升高與俄國的對抗且持續至今。

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中國時報

貿易、伊朗、台灣 考驗川習鋼索外交

「川習會」本周登場，外媒報導，德黑蘭、台灣、貿易等三大難題，將考驗美陸高風險的「鋼索外交」。美國總統川普因受美伊戰爭、國內低迷支持率等問題所擾，外界預期將以脆弱姿態步入談判。我駐美代表俞大㵢9日接受《福斯新聞》訪問時重申，美國對台立場未改變，台海和平穩定對美、陸、台、日等所有相關各方都有利。

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軍購不足1.25兆 軍方：不會再提特別預算

立法院上周通過7800億元國防特別條例，與政院版1.25兆元版約有4700億餘元差距，外傳可能會再提特別條例，有關國防部後續作為，軍方官員說，國防部不會再提第二個特別條例，未通過的部分，將辦理追加預算及編列至下年度國防預算方式因應，不過，這位官員並未說明國防部追加預算的金額與具體方案。

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美國聯邦眾議院外交事務委員會印太小組主席金映玉，近日提出「嚇阻中華人民共和國侵略台灣法案」，主張成立跨部會「老虎小組」，全面評估制裁授權與各項經濟反制措施。（中央社檔案照）

台南市衛生局九日在中西區「研醫明」醫美診所的美容室天花偵煙器內，發現藏有疑似針孔攝影設備，通報檢警偵辦。（記者王姝琇攝）

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