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    首頁 > 生活

    當代水墨畫展桃園登場 30藝術家「舞文弄墨」翻玩傳統美學

    2026/05/10 23:04 記者李容萍／桃園報導
    「舞文弄墨─藝術之美」當代水墨畫展，即日起在桃園展演中心1樓展場展出。（桃園市藝設中心提供）

    「舞文弄墨─藝術之美」當代水墨畫展，即日起在桃園展演中心1樓展場展出。（桃園市藝設中心提供）

    中華舞墨藝術發展學會主辦的「舞文弄墨─藝術之美」當代水墨畫展，即日起至24日在桃園展演中心1樓展場展出，本次展覽以「舞文弄墨」為主題，集結30位藝術家以豐富多元題材，融合當代表現手法，展現水墨藝術在時代流轉中的延伸與轉化。

    市府文化局主任秘書張至敏表示，本次展覽以「舞文弄墨」為主題，呼應東方藝術中詩畫交融的美學內涵。展出100多件作品涵蓋山水、花卉及禽鳥等自然萬物意象，筆墨下抒發情感，透過濃淡、乾濕與虛實變化，營造富有層次的畫面意境，使觀者在欣賞之餘，也能感受畫面所流露的情感與節奏。

    中華舞墨藝術發展學會創會會長莊壹竹介紹，本展作品呈現上，山水畫以水墨暈染與留白交織，展現煙嵐繚繞、層巒疊嶂的空間感，花卉作品融合工筆與設色技法，色彩明麗，具繁盛樣貌，作品透過垂直延展的構圖與律動性線條，使畫面如舞動般流暢，呼應「舞墨」意象。

    該會理事長黃玉燕也說，本展強調「筆墨當隨時代」的創作理念，藝術家在傳統基礎上融合現代構圖與色彩觀念，並適度吸收西方繪畫對空間與光影的處理方式，展現水墨藝術在延續與創新之間的多元可能。透過本次展覽，觀者可在靜謐與流動交織的畫面中，體驗水墨藝術的精神內涵與當代表現，進一步感受藝術所帶來的情感共鳴與心靈沉澱。

    「舞文弄墨─藝術之美」當代水墨畫展開幕式合影。（桃園市藝設中心提供）

    「舞文弄墨─藝術之美」當代水墨畫展開幕式合影。（桃園市藝設中心提供）

    中華舞墨藝術發展學會創會會長莊壹竹致詞。（桃園市藝設中心提供）

    中華舞墨藝術發展學會創會會長莊壹竹致詞。（桃園市藝設中心提供）

    中華舞墨藝術發展學會理事長黃玉燕致詞。（桃園市藝設中心提供）

    中華舞墨藝術發展學會理事長黃玉燕致詞。（桃園市藝設中心提供）

    創作者導覽作品。（桃園市藝設中心提供）

    創作者導覽作品。（桃園市藝設中心提供）

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