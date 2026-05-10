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    首頁 > 生活

    學生住非法、加蓋房舍 不能申請租金補貼

    2026/05/10 22:59 記者楊綿傑、林哲遠、林曉雲／台北報導
    中央大學學生向本報投訴，原校外租屋皆可申請到補助，但今年起只要是違建或農舍，皆無法申請到租屋補助。（擷取自中大官網）

    中央大學學生向本報投訴，原校外租屋皆可申請到補助，但今年起只要是違建或農舍，皆無法申請到租屋補助。（擷取自中大官網）

    「300億元中央擴大租金補貼專案」每個月補助約2400元到3600元房租，減輕大學生校外租屋負擔，深獲大學生重視，但內政部今年度將房屋合法性列入審核標準，有些學生住農舍、加蓋房間，都無法獲得補助，引起焦慮；內政部說明，為維護居住安全，非法建築、非住宅使用農舍自今年起不再接受補助申請。

    今年起無法獲租金補貼

    中央大學校外租屋人數約3500人，有學生向本報投訴，原校外租屋皆可申請到補助，但今年起只要是違建或農舍，皆無法申請到租屋補助，例如房東登記只建3樓，卻增建7、8樓租給學生，導致3樓以上學生都無法獲得補助。

    中大學務處生輔組長周毓芳說明，此為今年起上路之內政部「租屋合法化」新規。為維持對學生的協助，校方提出辦理低收及中低收入戶學生校外租金補助，弱勢學生若通過內政部租金補助者，學校補助扣除後之租金差額，未通過者，則補助租金全額。

    中正大學有近9000名學生有住宿需求。校長蔡少正表示，學校自去年底即提醒學生該項政策改變，並請房東須明確告知，迄今未有學生反映無法申請補助。

    台師大宿舍相對充足，在外賃居者僅約3％。學務長林玫君提到，校方除建置校外租屋資訊平台，刊登前也會查核資料，並推動「校外賃居安全自主檢核表」，由專責導師關懷訪視。租金補貼申請與核定由內政部辦理，目前未接獲申請不到補貼的情況。

    內政部表示，若舊戶於去年就居住於此類非法建物領取租金補貼，同一地址得繼續受領補貼至今年補貼期間結束，並提供包租代管等資訊，協助民眾另覓更適宜的居住環境。

    教育部高教司科長李孟珊說明，自2019年至2023年推動「弱勢學生校外租金補貼」，經費約4.6億元由內政部社宅基金支應，補助約4.5萬人次，自2024年起回歸「300億中央擴大租金補貼專案」，由內政部主責辦理。

    李孟珊表示，教育部建置「雲端租屋生活網」，規範房東建物須配合政府租金補貼政策才能上架，並請各校定期更新相關資訊及辦理房東座談會等，提升學生租屋資訊透明度與媒合效率。

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