母親節狂冒「粉紅泡泡」！墾丁珊瑚媽媽產卵進度看直播

墾丁海底粉紅泡泡大爆發。（擷取自屏東縣長周春米臉書）

今天是母親節，國內保育盛地墾丁國家公園再度出現生態奇景，海底成千上萬的珊瑚也再度成為「媽媽」，為珊瑚生態的繁衍盡一分力，屏東縣長周春米就在臉書分享生態盛事，只見墾丁的海底是充滿了「粉紅泡泡」，如同海底的繽紛煙火秀。

每年農曆三月二十三日、也是媽祖聖誕千秋日前後，恆春半島的海域總會帶來一場年度生態盛事，也就是海域的珊瑚大宗於此時產卵，在女神的生日，如同用粉紅煙火秀祝壽！

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在時間的巧合外，更重要的是海底生態的永續，周春米在臉書上發文指出，墾丁的海域在這幾天包括迷紋珊瑚、腦紋珊瑚、角菊珊瑚等陸續大爆發，粉紅色精卵束在深藍海水中緩緩飄散，真的很療癒，也讓人讚嘆大自然的生命力！

她表示，今年超過20種珊瑚、40個以上個體陸續產卵，讓許多潛水夥伴都深受感動。她並提醒大家，想欣賞這場海洋奇景，一定要溫柔謹慎，避免強光直射、不觸碰珊瑚、不留下垃圾，一起守護美麗的生態！

墾丁國家公園則指出，今年母親節，正逢墾丁珊瑚產卵季節，面對即將來襲的「超級聖嬰」，以及其所加乘的海洋熱浪衝擊，大自然會有什麼樣的反應，值得關心海洋生態的朋友關注。

在台達基金會連續第四年與國立海洋生物博物館和墾丁國家公園合作下，用直播鏡頭（https://www.facebook.com/share/v/1BcdadGuQQ/，51:20分起）帶民眾下潛墾丁海域，今年也將搭配珊瑚權威教授戴昌鳳的詳細解說，幫助大家第一時間掌握珊瑚媽媽的產卵進度，深度認識珊瑚和海洋生物。

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