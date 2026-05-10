自由之地巡演 楊烈為台南「這一味」彩排頻唱錯詞

藝人楊烈安排到阿蓮牛肉湯嘗鮮、看變臉表演。（記者王姝琇攝）

「寶島歌王」楊烈《自由之地》世界巡迴演唱會今在台南文化中心登場，表演結束後，怎能錯過台南美食，楊烈特地安排到阿蓮牛肉湯嘗鮮、看變臉表演，他說，彩排時腦子裡就想著這一味，不能專心一直唱錯歌詞。

楊烈《自由之地》世界巡迴演唱會台南場，今1732席位座無虛席，現場更是星光與政壇人物齊聚，用歌聲為聽眾帶來跨時代感動。楊烈會後受訪分享，彩排時頻分心，唱到一半就連我最熟悉的《如果能夠》都會唱錯，就是因為腦子裡一直想著阿蓮牛肉湯，後來看到變臉更是嚇一跳，一間牛肉湯店可以有這專業變臉表演，別開生面，大家都在看，相信生意定可蒸蒸日上。

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牛肉湯業者表示，固定每週日午、晚各1場專業變臉表演，盼帶來不同用餐感受；也很榮幸能請到楊烈及其團隊來店用餐。川劇變臉師喬壹說，首次受邀在庶民美食牛肉湯店表演感覺很特別，甚至有觀眾回饋是為看變臉而來用餐，聽到很開心！

台南知名排隊美食阿蓮牛肉湯，從新化搬到市區，二代老闆林宸緯日前耗資百萬「來迎一科」，讓自家謝府元帥坐鎮公園店保佑營運順利，引起熱議。店家主打當日直送的溫體牛肉，搭配清甜的湯頭，成為不少在地人與觀光客的首選，除了招牌牛肉湯，店內的芥蘭炒牛肉與牛雜湯，也深受饕客喜愛，尤其是來上一碗油亮的牛肉燥飯，內用可享「吃到飽」吃免驚。

阿蓮牛肉湯店老闆林宸緯（左）歡迎寶島歌王楊烈的到來。（記者王姝琇攝）

楊烈粉絲（左）演唱會後一路追到牛肉湯店合影。（記者王姝琇攝）

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