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    首頁 > 生活

    中壢仁海宮將打造17公尺「媽祖意象銅雕」新地標 守護桃園平安

    2026/05/10 21:37 記者李容萍／桃園報導
    中壢仁海宮董事長王介禧宣布打造17公尺高「媽祖意象銅雕」新地標，圖為迷你版意象銅雕。（記者李容萍攝）

    中壢仁海宮董事長王介禧宣布打造17公尺高「媽祖意象銅雕」新地標，圖為迷你版意象銅雕。（記者李容萍攝）

    桃園市中壢仁海宮為紀念地方信仰文化傳承200週年的重要里程碑，宣布在廟前路口規劃設置大型「媽祖意象銅雕」，期盼藉由媽祖慈悲護佑、庇境安民的精神，凝聚地方情感與文化認同。這座象徵守護與祝福的新地標，不僅是對歷史的致敬，更為城市景觀增添文化底蘊與安定民心的溫度。

    中壢仁海宮董事長王介禧表示，媽祖慈悲守護，構築交通平安新地標，媽祖長久以來被視為守護民眾平安的重要信仰象徵，對於往來交通與出入平安具有深厚的文化意義。仁海宮選定中壢天晟醫院旁、環北路與延平路口等交通要道設置這座意象銅雕，主要是為守護南北往來車流與市民行旅平安。銅雕規劃寬約7公尺、高約17公尺，設計莊嚴宏偉，旨在展現媽祖護佑眾生的精神，讓民眾在日常通勤中亦能感受到信仰帶來的安定力量。

    王介禧說，本座「媽祖意象銅雕」不僅是一件公共藝術作品，更結合公益與紀念價值。為鼓勵社會大眾共同參與這場200週年歷史盛事，仁海宮即日起開放民眾捐建。凡捐款10萬元以上者，其芳名將錄於紀念碑座，象徵共同見證這份傳承兩世紀的文化記憶。此舉旨在凝聚社會善念，強化地方向心力，讓每位參與者都能成為守護地方的一份子。

    另外，中壢仁海宮昨日在媽祖娘娘祝壽大典，以最莊嚴的「三獻禮」叩謝神恩隆重舉行，除安排祝壽儀式與平安福宴，也結合公益捐血活動，捐贈桃園市警察局刑事鑑識中心設備（自動捺印活體指紋應用系統─掃描機台及軟體5套）及桃園市消防局特搜大隊救災裝備（面罩通訊組、多功能手電筒、多功能肩帶＋10輛電動機車），分由廖恆裕、龔永信兩位局長代表接受，展現宗教團體回饋社會、守護地方的精神。

    中壢仁海宮宣布在中壢天晟醫院旁、環北路與延平路口等交通要道設置17公尺高「媽祖意象銅雕」。（記者李容萍攝）

    中壢仁海宮宣布在中壢天晟醫院旁、環北路與延平路口等交通要道設置17公尺高「媽祖意象銅雕」。（記者李容萍攝）

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