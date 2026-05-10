為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北台灣郵件中心投遞「慢吞吞」 中華郵政：磨合調整本週步正軌

    2026/05/10 20:26 記者黃宜靜／台北報導
    中華郵政董事長王國材慰問物流園區北台灣郵件作業中心同仁。（中華郵政提供）

    中華郵政董事長王國材慰問物流園區北台灣郵件作業中心同仁。（中華郵政提供）

    北台灣郵件作業中心啟動首階段營運，不過疑似因人力不足、出現郵件塞車和投遞延遲的狀況。中華郵政公司表示，因新場域、新設備及新作業流程同步上線，啟用初期，設備、人員及系統尚處磨合調整階段，導致部分郵件處理及封發作業時間較平日延長，部分包裹、掛號郵件處理及投遞時效受到影響，經積極處理，預定本週開始回復正常作業。

    中華郵政公司甫搬遷至桃園市龜山區郵政物流園區（A7）之北台灣郵件作業中心，於5月4日正式全面啟用，不過，啟用初期出現部分郵件塞車情形。中華郵政董事長王國材今天晚間率總經理江瑞堂及郵務處處長柯清長，至A7慰勉工作同仁辛勞，並聽取該作業中心主任田裕竭說明目前郵件處理情形。

    王國材表示，第一線工作同仁非常辛苦，請相關單位主管注意同仁身心狀態，並給予適當關懷；另新啟用的自動化設備需時間磨合，感謝這段時間總公司各級主管、A7全體同仁的全力投入，努力維持郵務服務品質，也感謝各局同仁共體時艱自發前往幫忙。

    中華郵政說，A7物流園區在持續優化自動化設備功能、現場SOP及增加人員投入下，已大幅提升處理郵件效率，預計本週開始逐步回復正常作業。王國材也特別感謝中華郵政企業工會理事長林榮州、勞工董事、分會理事長給予許多正面建議，未來將持續優化A7作業流程，提供民眾最佳用郵服務。

    中華郵政董事長王國材致贈同仁慰勞飲品。（中華郵政提供）

    中華郵政董事長王國材致贈同仁慰勞飲品。（中華郵政提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播