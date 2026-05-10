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    首頁 > 生活

    CNN：台灣家貓數量首度超過家犬 東亞貓派日益壯大

    2026/05/10 20:46 中央社
    農業部表示，台灣家貓數量已超越家犬。（記者楊媛婷攝，資料照）

    農業部表示，台灣家貓數量已超越家犬。（記者楊媛婷攝，資料照）

    「你是貓派還是狗派？」美國有線電視新聞網（CNN）引述台灣政府調查指出，去年台灣家貓的數量首度超過家犬，且不只是台灣，近年來東亞地區有愈來愈多人加入「貓派」。

    CNN報導，根據政府調查，2025年台灣的家貓數量首度超過家犬，且家貓數量增長迅速，從2023年的130萬隻到去年的170萬隻，增幅接近33%。

    中國2021年也出現相同現象，而開這波風氣之先的可能是日本，早在十年前貓就已經超過狗了。即使是在韓國或香港這些狗狗還是比較常見的地方，貓咪人氣也節節攀升。

    這些地方有一些共通點：人們住在擁擠城市的狹小公寓裡，許多人獨居且工作忙碌，擠不出時間陪伴狗狗。

    香港居民鍾艾倫（Ellen Chung，音譯）某天下午在貓咪咖啡廳接受CNN訪問時說：「（在城市裡）養貓比較方便，因為你需要經常帶狗出去散步，你可能沒有那麼多時間，而且有些人會怕狗。」

    她補充道：「我覺得貓就是比較可愛。」

    這些地方的新生兒出生率也在下降。香港大學副教授、研究動物輔助治療的臨床心理學家黃蔚澄（Paul Wong）表示：「現在的人選擇不生小孩，所以養寵物幾乎就像是在養小孩。」

    他補充道，都市生活的種種挑戰「或許會讓人更想養貓而非養狗」。

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