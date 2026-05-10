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    首頁 > 生活

    慈濟60週年浴佛大典 賴總統親臨致詞 谷立言暌違7年再出席

    2026/05/10 20:02 記者楊媛婷／台北報導
    慈濟基金會一甲子，今（10日）在中正紀念堂舉行「佛誕節、母親節、全球慈濟日」三節合一的浴佛大典。（記者方賓照攝）

    慈濟基金會一甲子，今（10日）在中正紀念堂舉行「佛誕節、母親節、全球慈濟日」三節合一的浴佛大典。（記者方賓照攝）

    今年慈濟基金會一甲子，今（10日）舉行「佛誕節、母親節、全球慈濟日」三節合一的浴佛大典，總統賴清德親自出席，美國在台協會（AIT）處長谷立言、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安也參與，其中AIT更是暌違7年，再度派員並由處長代表參加，和來自全台逾600位法師，齊為台灣與世界祈福。

    浴佛大典在中正紀念堂舉行，賴總統親自出席，隨同的還有內政部長劉世芳、環境部長彭啓明，更讓人矚目的是谷立言代表AIT參加。慈濟基金會指出，每年都會發邀請函邀AIT，2019年AIT曾由時任副處長的谷立言參加，時隔7年，擔任處長的谷立言再度親自出席，在台美關係鞏固與地緣政治緊張的此時，AIT派員參加別具意義。

    典禮由超過600位來自台灣各地的法師和來賓齊聲唱誦「讚佛偈」，為台灣與世界祈福。賴總統致詞表示，慈濟秉持佛教為眾生的理念，在走過一甲子的歲月中，每當面臨災難時，慈濟人的身影總是走到最前、做到最後，要代表國家感謝慈濟對台灣的無私奉獻，也讓世界看見台灣的溫暖，並讓人間看到希望。

    慈濟10日舉行「2026年佛誕浴佛．孝親感恩祈福會」，總統賴清德應邀出席。（記者方賓照攝）

    慈濟10日舉行「2026年佛誕浴佛．孝親感恩祈福會」，總統賴清德應邀出席。（記者方賓照攝）

    美國在台協會（AIT）處長谷立言暌違7年，再度參加慈濟基金會浴佛大典。（記者方賓照攝）

    美國在台協會（AIT）處長谷立言暌違7年，再度參加慈濟基金會浴佛大典。（記者方賓照攝）

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