奪氫能車耐力賽台灣冠軍 高雄中正高工前進瑞士全球賽

高雄中正高工學生陳柏秀、曹裴燁、陳彥瑋、沈楷翔、曾尹毅（左至右）組成「CH2R」隊伍，在指導老師莊敏卉（右一）帶領下，拿下今年H2GP Taiwan 2026冠軍。（記者楊綿傑攝）

新能源運用向下扎根！第二屆「H2GP Taiwan」氫能車競賽昨登場，今年冠軍由高雄中正高工蟬聯，此次將代表台灣前往瑞士與20多國好手競技，團隊成員表示，可以出國比賽是很難得經驗，去年奪冠赴德國參賽過程中吸取世界優秀團隊許多經驗，今年捲土重來改良車輛整體設計，有信心拿下世界賽冠軍，展現技職學生的信心。

H2GP Taiwan 2026大獎賽由育秀教育基金會、高科大承辦，旨在透過氫能燃料電池與車輛設計的實作競賽，鼓勵高中職學生從零開始動手打造氫能模型車，深入理解氫能運輸與儲存原理，同時培養工程設計能力、跨域整合思維與團隊合作精神。競賽長達4小時，考驗車輛耐力外，外型設計、現場團隊策略調度、即時維修更換與穩定操控表現等面向，都牽動勝負關鍵。

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最終由教師莊敏卉帶領的中正高工學生沈楷翔、陳柏秀、陳彥瑋、曹裴燁、曾尹毅組成的隊伍——CH2R，以傑出的車輛設計與穩定表現脫穎而出，成功完成499圈的最佳成績，奪得冠軍殊榮。台中高工的隊伍TCIVS Racing，則以393圈的成績奪得亞軍；安康高中的隊伍FRC7632則以376圈的成績獲得季軍。

莊敏卉表示，技職學生比較喜歡動手操作，帶著學生參與競賽就是為了體現此精神，透過直接觀察水電解成氫成為能源，再進一步可以轉為賽車的動力，將知識與實作加以整合並融入作品，讓學生備感收穫。去年經歷了國際賽洗禮，雖然當時成績不亮眼，但從中獲得很多資料，使團隊在技術上有所進步，才能在今年的國內賽連霸。

談及去年奪冠後到德國比世界賽的經驗，沈楷翔表示，觀察到國外的選手對比賽理解度高，清楚設定車輛應該有何種改變，不只追求速度，也會考慮穩定度等多面向。而從與各國好手接觸的經驗，團隊成員設定今年車輛改造重點在降低重心，同時提高動力、減輕重量，會在6月底出賽前持續精進，目標是全球冠軍。

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