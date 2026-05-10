獻給母親！林雅賓暖捐新北第903輛復康巴士 讓愛持續流轉

新北市民林雅賓（左1）在母親節，以母親鄭麗雪（左2）及新莊區無極聖安宮名義，暖心捐贈1輛復康巴士給新北市府。（新北市社會局提供）

新北市府在母親節收到一份暖心禮，市民林雅賓為協助行動不便的身心障礙者，偕同母親鄭麗雪及家人今於新莊區無極聖安宮捐贈1輛復康巴士給市府，這是新北第903輛，新北市社會局長李美珍代表受贈。林雅賓說，在母親節透過捐贈復康巴士，祝母親身體健康，以及所有搭乘巴士就醫的母親早日康復，讓愛與關懷持續流轉。

社會局指出，林雅賓現為無極聖安宮二媽爐下門生兼副爐主，其母親長年於聖安宮擔任志工，林雅賓此次捐贈，除感念母親養育之恩外，也因聖安宮於去年曾捐贈新北市復康巴士，讓她深刻體會到復康巴士對行動不便市民的重要，因而萌生再度捐贈的心意，她以母親及新莊無極聖安宮名義捐贈，作為母親節與母親80歲生日的雙重獻禮。

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林雅賓表示，期盼這份禮物不僅傳達對母親的孝心，也能將溫暖延伸至社會各角落，讓愛與關懷持續流轉，幫助更多有需要的人。

李美珍說，感謝林雅賓一家人的善心，復康巴士主要提供行動不便的身心障礙者及年老失能者外出就醫、就學、就業及就養等服務，此次捐贈的復康巴士是新北市第903輛，因逐年須汰換達一定使用年限的車輛，實際營運總數為511輛，復康巴士平均每月可以載送逾10萬人次，去年共服務超過130.3萬人次。

新北市社會局長李美珍（中）回贈感謝牌，感謝林雅賓（右1）的善心義舉，左2為新莊區長朱思戎。（新北市社會局提供）

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