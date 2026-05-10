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    首頁 > 生活

    不是荔枝椿象！紅蟲群聚民眾怕怕 本土「紅姬緣椿象」人樹無害

    2026/05/10 19:00 記者蘇金鳳／台中報導
    台中市建設局表示，台灣欒樹周邊，常可見紅色昆蟲群聚活動，是「紅姬緣椿象」非害蟲「荔枝椿象」。（市府提供）

    台中市建設局表示，台灣欒樹周邊，常可見紅色昆蟲群聚活動，是「紅姬緣椿象」非害蟲「荔枝椿象」。（市府提供）

    有民眾反映，台中市多處公園及行道樹的台灣欒樹周邊，常可見紅色昆蟲群聚活動；對此，台中市政府建設局表示，這些昆蟲為「紅姬緣椿象」，屬於本土常見昆蟲，與外來害蟲「荔枝椿象」不同，並不會對人體或樹木造成危害。

    建設局長陳大田表示，紅姬緣椿象又稱紅椿象，外觀容易與荔枝椿象混淆，但實際上在習性與生態功能上差異明顯。其成蟲體色為紅褐色，身體呈長橢圓形，背部小盾板周圍具有黑色V字型斑紋，觸角及腳皆為黑色；幼蟲則為鮮紅色水滴狀。

    陳大田指出，該物種不具攻擊性，受驚擾時僅會快速移動或躲避，雖可能帶有氣味，但不會叮咬人體，也不會危害樹木生長。

    紅姬緣椿象主要與台灣欒樹形成自然共生關係，屬於都市綠地生態系一部分，生命週期約3週，族群出現多為季節性現象，短時間後即會自然消退，是觀察都市生態變化的良好指標之一。

    對於好發路段，建設局已責成維護廠商以清水或肥皂水沖洗樹體，進行物理性防治，必要時也會加強清洗頻率，降低民眾困擾。

    建設局表示，若在住家周邊、車輛或室內發現紅姬緣椿象，可採簡單清掃或吸除方式移除即可，無需使用化學藥劑，以維護自然生態平衡。

    此外，為強化害蟲防治與綠地管理，建設局持續針對公園綠地及行道樹進行6公尺以下樹木疏枝修剪作業，改善樹冠通風與光照環境，降低荔枝椿象等害蟲棲息與繁殖機會，在生態保育與環境安全之間取得平衡，營造更健康的城市綠意環境。

    紅姬緣椿象主要與台灣欒樹形成自然共生關係，屬於都市綠地生態系一部分。（市府提供）

    紅姬緣椿象主要與台灣欒樹形成自然共生關係，屬於都市綠地生態系一部分。（市府提供）

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