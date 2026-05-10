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    首頁 > 生活

    媽咪神隊友 屏縣未滿1歲嬰幼兒營養補助申請率達8成

    2026/05/10 18:46 記者羅欣貞／屏東報導
    減輕育兒負擔，屏縣今（2026）年開辦「未滿1歲嬰幼兒營養補助」政策。（資料照，記者羅欣貞攝）

    減輕育兒負擔，屏縣今（2026）年開辦「未滿1歲嬰幼兒營養補助」政策。（資料照，記者羅欣貞攝）

    今（10）日是母親節，屏縣積極打造在地育兒支持網絡，讓媽媽們格外有感，今年起登場的未滿一歲嬰幼兒營養補助，至4月底已有超過3700人獲補助，整體申請率約達8成。

    減輕育兒負擔，屏東縣政府今（2026）年起推出嬰幼兒營養補助，並且溯及去（2025）年出生的嬰幼兒也可申請，每月補助2000元、連續12個月；社會處表示，持續透過線上申請、跨局處宣導，以及結合戶政、醫療院所等單位協力推廣，截至4月底止，申請件數累計4249件，其中3753件合格，核發金額已達5882萬8000元。1月申請量最高，共2848件，後續每月仍維持穩定新增申請，顯示政策已逐步建立民眾認知與使用習慣。

    社會處也統計，去（2025）年屏縣出生數共3596人，目前申請嬰幼兒營養補助合格者2886人，還有710人未提出申請，今（2026）年1月至4月底出生數共1182人，目前已申請合格者867人，整體申請率約達8成。

    社會處表示，請符合資格民眾儘速提出申請，縣府後續也將持續加強政策觸及率與申請便利性，並針對申請比例偏低鄉鎮，如獅子鄉、枋山鄉、春日鄉、霧台鄉、車城鄉等加強宣導及關懷措施，以提升政策涵蓋率，確保育兒支持資源有效落實至各家庭。

    屏縣今年起開辦「未滿1歲嬰幼兒營養補助」，整體申請率約達8成。（資料照，記者羅欣貞攝）

    屏縣今年起開辦「未滿1歲嬰幼兒營養補助」，整體申請率約達8成。（資料照，記者羅欣貞攝）

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