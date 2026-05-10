台人出國愛用境外eSIM！研究驚揭數據偷送中國 出現1狀況就有鬼！

邱繼弘示警，當心人在國外使用eSIM，一上網就被中國監控的風險。出國示意圖，與本文無關。圖為桃園國際機場畫面。（資料照）

近年出國幾乎所有人都會選擇使用eSIM服務，只需掃描QR Code或手動輸入啟動碼安裝，一下機就能連網，簡單又方便。不過數位媒體經銷商cacaFly聖洋科技執行長邱繼弘示警，當心人在國外使用eSIM，一上網就被中國監控的風險！

邱繼弘今天（10日）在臉書發文，分享美國東北大學（Northeastern University）的研究團隊去年8月在非營利國際學術組織USENIX第34屆年會上發表的論文《eSIM簡單化，還是eSIM化繁為簡？》（eSIMplicity or eSIMplification？）。這份論文是經過「同儕審查」（Peer Review）的學術研究，該團隊買了25家主流旅遊eSIM業者的方案，包括Holafly、Airalo、eSIM Access等等，然後去實測「封包」（Packet，網路通訊中最基本的單位，當用戶傳送照片、訊息或點擊網頁，數據會被拆解成成千上萬個小碎片，這些小碎片就是封包）到底跑去哪裡。

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論文報告指出，幾乎所有受測的eSIM，裝置拿到的公網IP都跟使用者實際所在位置對不上。其中最具代表性的就是總部位在愛爾蘭都柏林的Holafly，行銷上完全是歐洲調性，但研究團隊發現使用該品牌的eSIM上網，裝置拿到的IP是「223.118.51.96」，這個IP段屬於China Mobile International Limited，落在香港，「你人在巴黎，封包先繞到香港，由中國移動的國際分公司放你出去。」

邱繼弘接著說，更詭異的是，eSIM Profile（配置檔）安裝完後會自動透過SIM卡工具包（SIM Application Toolkit）指令，靜默地建立連線到新加坡的伺服器、從香港的門號收簡訊，整個過程使用者完全不知情。HTTPS （超文本傳輸安全協定）能保護內容，但流量行為、DNS查詢、連線時序、IP對應關係，這些詮釋資料（Metadata）本身就是高價值情報。所有封包在到達目的地之前，先經過了中國移動的核心網路。

「中國的《網路安全法》和《國家情報法》明定，在中國境內運營的電信業者必須配合國家情報工作。中國移動國際雖然註冊在香港，但香港的法律地位你我都心知肚明。如果到這裡你還覺得『資安問題太抽象、跟我沒關係』，那這個切身的問題你應該有感：你買的eSIM，大部分根本沒辦法用AI。不是『速度慢』，是『打不開』。OpenAI 明確封鎖中國、香港、澳門的IP，所以ChatGPT在這些IP上直接不給用。Claude跟Gemini更嚴格，不只登入時檢查IP，每次重開瀏覽器、每次切換網路，都會做一次即時IP偵測，一被判定為香港或中國IP，立刻拒絕服務。」

「意思是你人在日本、在泰國、在歐洲，但因為你買的廉價eSIM路由經過香港，你的IP在OpenAI、Anthropic、Google眼裡就是『香港使用者』。出差到東京飯店，想打開ChatGPT寫一封英文信——打不開。想用 Claude 整理會議記錄——打不開。Gemini 做市場研究——打不開。這不是少數人的特殊情境。AI已經是2026年的基礎生產力工具，工程師寫程式靠Claude Code、業務寫提案靠 ChatGPT、行銷做研究靠Gemini。一個出差5天的台灣工程師，等於這5天的生產力直接歸零。最諷刺的是你還不知道為什麼，你以為是ChatGPT當機、是飯店WiFi不穩、是手機壞了，其實是你買的eSIM 把你的網路出口設在香港。」

邱繼弘繼續說道，「連eSIM業者自己都心知肚明。打開幾家銷售中港澳eSIM的客服頁面，都明確寫著『想用ChatGPT跟TikTok，請手動把APN（存取點名稱，連接電信網路以存取網際網路的閘道）改成esimnext，把IP切到新加坡」。一個正常的消費電子產品，要客戶手動改APN才能用主流AI服務——這不是『便宜的代價』，是業者預設把使用者的流量送進中國管轄區，誰要用誰自己想辦法繞出來。」

「很多人以為改了APN切到新加坡就『安全了』。其實沒有。APN 改的是『網路出口』，不是『網路身分』。你拿到的新加坡IP騙得過OpenAI的地理封鎖，騙不過你SIM卡發行業者的核心網路。你的 IMSI、IMEI、位置軌跡、流量行為、DNS查詢，從你開機那一刻起就在中國移動的系統裡完整呈現。封包先進中國移動的核心網路，APN才把它送出來——APN影響的只有『最後一段出口』，前面那一大段早就由你SIM卡的發行業者決定了。」

「SIM卡可以在你完全不知情的情況下，命令你的手機建立連線、發簡訊、查位置。APN改成新加坡、日本、火星都沒差。業者教你的這個技巧，是把『ChatGPT打不開』這個你看得見的問題用切換出口蓋過去；那個你看不見的問題——你的所有通訊元資料持續經過中國移動的核心網路，一動都沒動。表面解決，實質沒解決。對業者來說，比重新設計路由架構便宜太多；對你來說，從『明顯被擋』變成『以為自己沒事』。」

那政府應該查禁中國eSIM嗎？邱繼弘不認為這個結論是正解，真正要問的是台灣消費者買eSIM的選擇，為什麼是Airalo、Holafly，而不是中華電信、台灣大、遠傳？答案不是消費者不愛國，是本地業者根本沒有推出能打的產品，「中華電信、台灣大、遠傳，每一家都跟全世界數百家電信業者有 IPX/GRX互連協議。技術上要切出一個『Chunghwa Global eSIM』、『Taiwan Mobile Travel eSIM』賣給出國的台灣消費者，是完全做得到的事。那為什麼沒做？」

「因為國家通訊傳播委員會（NCC）把eSIM框在實體SIM的監管邏輯裡。台灣現行的eSIM規則：必須本人臨櫃辦理、要付300元設定費、不能線上轉移、換手機要重辦。NCC說這是為了防詐騙，結果就是台灣消費者連申辦自家電信的eSIM都嫌麻煩，怎麼可能去申辦本地電信商的『旅遊eSIM』？如果這個產品根本就不存在的話。」

「而本地電信商的『國際漫遊』是綁在台灣門號上的加值服務，要先有他們的台灣門號才能開漫遊。沒有人推出『純流量、不綁門號、像Airalo那樣的旅遊eSIM商品」。為什麼沒推？因為這個商品形態在現行NCC監管框架下，連『算什麼業務』都沒定義。電信業者最怕的事就是法規灰色地帶，做了被罰，比不做損失更大。所以乾脆不做。」

「於是台灣消費者面對的選擇，是『臨櫃辦、收300、綁門號、價格貴』的本地電信商，跟『掃碼三分鐘、不用身分證、五天200元、但AI都打不開』的境外eSIM。用腳投票，誰都會選後者，然後到了當地才發現工作做不下去。而這些境外eSIM的封包，繞道中國移動香港。」

邱繼弘慨歎，這整件事就是個死循環，NCC用防詐邏輯綁死本地業者，本地業者沒有競爭力的產品，消費者轉向境外服務，境外服務的流量經過中國管轄區，國家通訊安全因此暴露，每一環都覺得自己在做對的事，合在一起卻是把台灣消費者推進別人的網路裡。

最後邱繼弘指出，要解決這件事，不需要查禁誰，不需要海關攔截，不需要平台下架，需要做的事其實很簡單，就是讓NCC明確定義「旅遊型純流量eSIM」是一個合法的業務類別，不需要本人臨櫃、不提供台灣門號與語音服務、可以線上開通、專供漫遊使用。准許三大電信用子品牌打價格戰，跟Airalo 正面對打。公務員、國營事業、軍方、外館人員出國差旅，強制使用本國電信業者的旅遊eSIM，給本地業者一個敢投資的理由。

當中華電信、台灣大、遠傳能用Airalo的價格賣旅遊eSIM，而且帶著「資料不經中國管轄基礎設施、AI工具開箱即用」的差異化賣點，市場自己會把Holafly、Airalo邊緣化，「中國貨在台灣eSIM市場橫行，本質上不是中國太強，是台灣自己把本國業者的手綁起來。便宜跟方便從來不是免費的。你省下來的那幾百塊漫遊費，是用一段你看不到的繞路換來的，在那段繞路上，誰在看你，沒人會告訴你。而你下飛機後想打開Claude處理工作，它告訴你『服務在你的地區無法使用』。而本來該幫你解決這個問題的台灣電信業者，正站在場邊，等政府吹哨上場。」

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