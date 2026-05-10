母親節發揮大愛 台南做工行善團分派4路做工修屋去

今天是母親節，台南做工行善團做工去。（南市勞工局提供）

今天（10日）是母親節，台南市勞工局「做工行善團」結合工會志工及民間資源，分派到北區、官田區、學甲區及麻豆區進行4戶弱勢房屋修繕服務，讓弱勢戶感受社會大愛的溫暖力量。勞工局局長王鑫基代表市長黃偉哲致贈火鶴花給出勤志工，市長夫人劉育菁也準備點心飲品，向志工表達感謝與敬意。

勞工局說，北區修繕案為黃絲帶愛網關懷協會新據點，協會長期提供弱勢孩童課後輔導和照顧服務。為讓據點環境更加完善，之前由木工工會志工完成天花板及門片修繕，今天再由油漆工會志工接力進行牆面油漆美化屋內環境。台南市勞工志願服務協會監事黃吉利貼心提供午餐及甜點。

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另一組志工到官田區修繕93歲劉姓老翁的住家，長期臥床的劉翁在生活起居仰賴長照資源協助，其子打零工維持家計，家庭經濟狀況困難。劉家房屋去年遭丹娜絲颱風損害後至今未修復，由官田里長陳泰興通報，「做工行善團」上月場勘評估後，今天由官田區公所協助劉翁臨時安置，再清理屋內、電氣工會進行斷電，預計修繕工期約1個月。

學甲區修繕案，服務的案主為85歲陳婦和身障兒子相依為命，電氣工會志工今天協助將蹲式馬桶改為坐式馬桶。另一組電氣工會志工則前往麻豆區二手家具存放基地，配置電線管路。台南市勞工志願服務協會理事長梁志男也帶飲品到場慰勞志工。

王鑫基表示，今天母親節，感謝「做工行善團」志工夥伴在假日不辭辛勞投入公益服務，為台南打造成充滿愛與關懷的希望家園，「有你們真好」。

油漆工會志工修繕進行牆面油漆美化屋內環境。（南市勞工局提供）

台南市勞工局局長王鑫基（中）代表市長黃偉哲致贈火鶴花給出勤的做工行善團志工。（勞工局提供）

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