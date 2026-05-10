宜蘭綠博落幕吸引45萬人次 觀光產值突破7.7億元

今年宜蘭綠博吸引45萬人次到訪，估計帶來逾7.7億元綠色觀光產值。（圖由宜蘭縣府提供）

2026宜蘭綠色博覽會今天（10日）落幕，44天展期吸引45萬人次到訪，比去年39萬8000人次多出5萬多人次，估計帶來逾7.7億元綠色觀光產值，閉幕聯演中交棒給夏季旗艦活動宜蘭國際童玩藝術節，今年童玩節將在7月4日開幕。

根據佛光大學民意調查中心訪查，92.5％遊客認為綠博設施豐富有趣，97.2％明年願意再訪，97.4％願意推薦親友參與，整體滿意度93.5％，在推廣永續發展及環境教育意義指標上，獲得91.3％正面評價，觀光產值超過7.7億元。

請繼續往下閱讀...

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，效益評估顯示，綠博超過50％遊客來自外縣市，70％是親子旅遊，31.7％來綠博2到5次，不少學生跟著學校來戶外教學後，回家跟父母親說還要再來，成為很多人每年期待的生活體驗。

綠博閉幕式中，響起童玩節經典主題曲「青春夢土」，在丟丟銅、火車鳴笛與泰雅童謠旋律中，將棒子交給童玩節。本屆童玩節以「森歷其境」為主題，訂於7月4日至8月16日在冬山河親水公園登場，透過五感沉浸的森林情境設計，打造結合遊戲、藝術與文化的夏日體驗場域，更多活動資訊可上官網查詢。

宜蘭綠色博覽會今天落幕，閉幕聯演中交棒給童玩節。（圖由宜蘭縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法