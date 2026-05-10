為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    宜蘭綠博落幕吸引45萬人次 觀光產值突破7.7億元

    2026/05/10 17:58 記者江志雄／宜蘭報導
    今年宜蘭綠博吸引45萬人次到訪，估計帶來逾7.7億元綠色觀光產值。（圖由宜蘭縣府提供）

    今年宜蘭綠博吸引45萬人次到訪，估計帶來逾7.7億元綠色觀光產值。（圖由宜蘭縣府提供）

    2026宜蘭綠色博覽會今天（10日）落幕，44天展期吸引45萬人次到訪，比去年39萬8000人次多出5萬多人次，估計帶來逾7.7億元綠色觀光產值，閉幕聯演中交棒給夏季旗艦活動宜蘭國際童玩藝術節，今年童玩節將在7月4日開幕。

    根據佛光大學民意調查中心訪查，92.5％遊客認為綠博設施豐富有趣，97.2％明年願意再訪，97.4％願意推薦親友參與，整體滿意度93.5％，在推廣永續發展及環境教育意義指標上，獲得91.3％正面評價，觀光產值超過7.7億元。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛說，效益評估顯示，綠博超過50％遊客來自外縣市，70％是親子旅遊，31.7％來綠博2到5次，不少學生跟著學校來戶外教學後，回家跟父母親說還要再來，成為很多人每年期待的生活體驗。

    綠博閉幕式中，響起童玩節經典主題曲「青春夢土」，在丟丟銅、火車鳴笛與泰雅童謠旋律中，將棒子交給童玩節。本屆童玩節以「森歷其境」為主題，訂於7月4日至8月16日在冬山河親水公園登場，透過五感沉浸的森林情境設計，打造結合遊戲、藝術與文化的夏日體驗場域，更多活動資訊可上官網查詢。

    宜蘭綠色博覽會今天落幕，閉幕聯演中交棒給童玩節。（圖由宜蘭縣府提供）

    宜蘭綠色博覽會今天落幕，閉幕聯演中交棒給童玩節。（圖由宜蘭縣府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播