超多人唸錯！日本人氣連鎖百貨公司「OIOI」正確發音曝光

日本知名大型連鎖百貨公司「OIOI」。（圖擷取自@HaitoChef 社群平台「X」）

日本知名大型連鎖百貨公司「OIOI」，不只深受日本民眾喜愛，還吸引許多外國遊客到訪，然而「OIOI」也引來不少外國旅客吐槽，完全不知道它的正確日文唸法。對此，有南韓網友分享「OIOI」名字的真正發音，以及介紹這個Logo（標誌）品牌設計緣由，圖文曝光後，吸引超過1900多萬人朝聖與熱議。

社群平台「X」（前Twitter）名為「캣츠파파」的南韓網友，4日分享「OIOI」百貨公司的照片，笑說大約有90%的韓國人，看不懂這家公司的標誌。未料該文一出，意外勾起大批外國網友共鳴，還有不少日本網友留言自爆，其實很多日本人也不知道到底該怎麼唸，會直接唸成「歐伊歐伊」（オイオイ）或是數字「0101」。

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許多內行人也主動留言或分享日媒報導為眾人解惑。根據日媒介紹，「OIOI」百貨公司的真正發音，其實是「丸井」（グループ ，羅馬拼音為Marui），1931年創辦人青井忠治從「丸二商會」獨立出來創業，他聽到「在『丸』這字後面加上自己的名字，生意就會興隆」的傳言，於是決定為新企業命名為「丸井」。

網傳丸井的Logo設計融合日文意象，左邊的圓圈「O」代表「丸」（Maru），右側的「I」則是象徵水井的「井」（i）。不過根據丸井公關人員表示，最初的商標是在圓圈中寫上「井」字，後來在1973年改成以「0101」為設計概念的標誌，「這並不是從讀音而來，也沒有什麼特定規則，它純粹是一個視覺形象商標。」

另外，知名旅日粉專「發現心樂園」分享這篇文章，坦言知道真相的瞬間有一種「原來如此啊！」的衝擊感，其他台灣網友也表示，「韓文叫YIYI（誤」、「我一直都唸歐伊歐伊」、「終於知道真正唸法了」、「所以是馬魯伊馬魯伊嗎？」、「跟朋友講丸井聽不懂，講0101才會通」、「既然這樣，為什麼不直接叫丸井百貨？」。

한국인들은 90% 못읽는다는 일본 간판 pic.twitter.com/ZmKjh3cxOd — 캣츠파파 （@ceolmh3） May 4, 2026

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