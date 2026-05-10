為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    超多人唸錯！日本人氣連鎖百貨公司「OIOI」正確發音曝光

    2026/05/10 22:46 即時新聞／綜合報導
    日本知名大型連鎖百貨公司「OIOI」。（圖擷取自@HaitoChef 社群平台「X」）

    日本知名大型連鎖百貨公司「OIOI」。（圖擷取自@HaitoChef 社群平台「X」）

    日本知名大型連鎖百貨公司「OIOI」，不只深受日本民眾喜愛，還吸引許多外國遊客到訪，然而「OIOI」也引來不少外國旅客吐槽，完全不知道它的正確日文唸法。對此，有南韓網友分享「OIOI」名字的真正發音，以及介紹這個Logo（標誌）品牌設計緣由，圖文曝光後，吸引超過1900多萬人朝聖與熱議。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「캣츠파파」的南韓網友，4日分享「OIOI」百貨公司的照片，笑說大約有90%的韓國人，看不懂這家公司的標誌。未料該文一出，意外勾起大批外國網友共鳴，還有不少日本網友留言自爆，其實很多日本人也不知道到底該怎麼唸，會直接唸成「歐伊歐伊」（オイオイ）或是數字「0101」。

    許多內行人也主動留言或分享日媒報導為眾人解惑。根據日媒介紹，「OIOI」百貨公司的真正發音，其實是「丸井」（グループ ，羅馬拼音為Marui），1931年創辦人青井忠治從「丸二商會」獨立出來創業，他聽到「在『丸』這字後面加上自己的名字，生意就會興隆」的傳言，於是決定為新企業命名為「丸井」。

    網傳丸井的Logo設計融合日文意象，左邊的圓圈「O」代表「丸」（Maru），右側的「I」則是象徵水井的「井」（i）。不過根據丸井公關人員表示，最初的商標是在圓圈中寫上「井」字，後來在1973年改成以「0101」為設計概念的標誌，「這並不是從讀音而來，也沒有什麼特定規則，它純粹是一個視覺形象商標。」

    另外，知名旅日粉專「發現心樂園」分享這篇文章，坦言知道真相的瞬間有一種「原來如此啊！」的衝擊感，其他台灣網友也表示，「韓文叫YIYI（誤」、「我一直都唸歐伊歐伊」、「終於知道真正唸法了」、「所以是馬魯伊馬魯伊嗎？」、「跟朋友講丸井聽不懂，講0101才會通」、「既然這樣，為什麼不直接叫丸井百貨？」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播