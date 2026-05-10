馬公市模範母親表揚大會 傑出子女紛紛現身

馬公市模範母親表揚大會，不少是名人之母。（記者劉禹慶攝）

馬公市公所今（10）日母親節在百世多麗花園酒店舉辦模範母親表揚活動，用「以愛為名．向母致敬」為主題，公開表揚來自全市27位模範母親。活動由家屬陪同出席接受表揚與獻花祝福，不少傑出子女紛紛現身，在母親節這天陪伴母親共享榮耀時刻，現場洋溢溫馨氣氛。

今年受表揚者中，最年長者為光榮里90歲的周洪素英。周女士婚後與丈夫共同耕作、撐起家計，長年勤儉持家、敦厚待人，是家人眼中最安定的依靠。最年輕的模範母親則為東文里65歲的歐顏寶絹。歐女士長期從事縫紉及飯店清潔工作，每日清晨即外出工作。

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模範母親表揚：光榮里周洪素英、溫胡秀玉、光明里葉罔却、東衛里張楊秀香、安宅里鄭莊惠美、烏崁里葉秀色、鐵線里蔡歐芳情、西衛里曾芙蘭、中興里劉陳水麗、陽明里蔡呂寶甘、重光里顏王桂蘭、光復里王郭麗華、案山里張滿淑、朝陽里呂綉桂、西文里王寶註、啟明里鄭金梅、鎖港里許秋、風櫃里陳素雲、嵵裡里黃秀綿、朝陽里王素惠、重慶里方林玉蘭、興仁里呂秀鸞、虎井里蔡陳錦春、石泉里呂王金英、東文里呂阿灘、歐顏寶絹、前寮里馬秀寶。

表揚名單不少人是名人之母，除了眾所皆知的馬公城隍廟董事長顏嘉弘、澎水校長顏嘉禾之母張滿淑外，還有馬公市代表洪清騰之母葉秀色、民進黨澎湖縣黨部主委顏家康之母顏王桂蘭、澎湖第七岸巡隊副隊長許俊航之母王素惠等人，都在表揚名單之列。

第七岸巡隊副隊長許俊航之母，也獲得馬公市模範母親表揚。（記者劉禹慶攝）

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