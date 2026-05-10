彰化縣人口剩120萬6458人 估「這時」跌破120萬大關

彰化縣政府為鼓勵生育，自2026年1月1日起正式推動「彰化好孕卡」補助方案，這是一項專為孕婦設計的創新福利。（記者張聰秋攝）

全國人口第一大縣的彰化縣，百萬人是紅利，但優勢削減中，根據彰化縣政府公布最新人口統計數據，截至今（2026）年4月底，總人口數剩120萬6458人，用近4個月共少3748人、平均每月約少937人估算，大概不用7個月，也就是今年12月底左右，彰化縣人口就會跌破120萬大關了。

全縣26個鄉鎮市，以彰化市21萬9529人最多，其次員林市12萬1851人，再其次和美鎮8萬6276人；敬陪末座的二水鄉才1萬3134人，倒數第二竹塘鄉1萬3901人，倒數第三是大城鄉1萬4065人，吊車尾都不到1萬5000人。

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村里人口前三高都在彰化市，以延平里1萬1956人最多，其次阿夷里1萬0291人，再其次南興里9969人；又以田尾鄉新厝村260人最少，其次鹿港鎮長興里274人，再其次為和美鎮和南里396人。

值得注意的是，全縣人口15歲至64歲壯年人，佔總人口數比例67.99％，0至14歲佔比11.31％，65歲以上老年人口數24萬9588人佔比20.70％，5個人就有1人，人口型態朝向倒金字塔發展，長照需求激增中。

縣府表示，少子化、「生不如死」，人口減少是全國性的問題，但為了鼓勵生育、留住戶籍，縣府推出生育補助、發「童萌卡」和「好孕卡」等婦幼福利，且設定連續設籍條件門檻，避免只領完一次補助就遷出，更在年輕就業與創業補助多管齊下，盼拉近遷出與遷入人口的差距，減緩人口流失。

今年彰化縣「童萌卡」續辦並擴大功能，設籍1至3歲幼兒每人每年可獲1萬元點數，藉由政策鼓勵生育、留住人口。（記者張聰秋攝）

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