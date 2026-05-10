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    首頁 > 生活

    湖西鄉母親節表揚大會 模範婆媳也在表揚之列

    2026/05/10 16:33 記者劉禹慶／澎湖報導
    湖西鄉模範母親表揚大會，祝賀母親節快樂。（湖西鄉公所提供）

    湖西鄉模範母親表揚大會，祝賀母親節快樂。（湖西鄉公所提供）

    在母親節這個充滿感恩與溫情的日子裡，湖西鄉公所今（10）日舉辦了一場別具意義的「模範母親暨模範婆媳表揚大會」，以實際行動向默默奉獻的母親們致上最高敬意，場面溫馨感人。

    活動開始前，受獎人與家人一同在特別設置的攝影區，由專業攝影師捕捉幸福時刻，留下珍貴回憶。開場由程廣文、歐連通及馬素貴等3人演唱創作及經典歌曲，感恩母親偉大的付出，現場氣氛隨之洋溢著濃濃的親情。隨後，湖西鄉幼兒園的小朋友們帶來充滿童趣的精彩演出，為現場注入歡樂與感動。

    此次受表揚的模範母親有10位分別是：湖西村蔡牡丹、白坑村陳秋月、青螺村李玉笑、北寮村許玉玫、紅羅村鄭麗淑、成功村吳素璞、中西村張陳汝、城北村林藍錦寶、林投村郭金蘭、尖山村許紫衍。模範婆媳有4組分別是：湖西村呂許海環、楊雯君；沙港村洪月、黃慧慈；林投村呂麗香、吳雅珊；菓葉村莊梅、陳有芳。

    鄉長陳振中表示，「母親是家庭的太陽，支撐著家人每一天的生活與情感。在家庭中，理解與支持更是維繫和諧的關鍵。」他感謝所有母親們長年來無私的付出，也期許透過這樣的活動，傳遞對母親們最深的敬意與祝福。

    湖西鄉母親節表揚大會，加入模範婆媳表揚。（湖西鄉公所提供）

    湖西鄉母親節表揚大會，加入模範婆媳表揚。（湖西鄉公所提供）

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