楊烈台南演唱會登場 蕭美琴自掏腰包買票、維安座位也自付

蕭美琴起身對著觀眾席大比愛心，與民眾互動熱絡。（記者王姝琇攝）

適逢母親節，副總統蕭美琴今天（10日）特地到台南出席《自由之地楊烈世界巡迴演唱會》。得知楊烈將在台南演出，蕭美琴主動表達想觀賞演唱會，不僅如此，更堅持不收公關票，低調自費買票，連維安座位都堅持自己付。

台南市長黃偉哲、台南市議長邱莉莉、立委王定宇、郭國文、林宜瑾、蔡易餘、印太戰略智庫執行長矢板明夫等人都出席楊烈《自由之地》演唱會。開場前，蕭美琴起身對著觀眾席大比愛心，與民眾互動熱絡，親民作風獲得掌聲不斷。

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提到與藝人楊烈的過往交情，蕭美琴說，多年前他在全台巡迴演唱時有特別到花蓮，當時大家比較熟悉免費活動，但更多時候還是需要民眾買票來支持音樂創作，才能更永續發展，那時候號召許多朋友來捧場支持，也結下彼此的緣分。她說，楊烈很不簡單，能用國、台語及日、英文演出，擁有不同世代的粉絲，如此才華洋溢的資深藝人，非常值得大家來認識。

蕭美琴表示，多年來大家都有交情，今天回到故鄉台南特地來聽他演唱；除藝人身分，楊烈也一度投入台灣民主運動，曾在她過去服務過的北投參選，今天適逢母親節，現場許多人帶著媽媽和阿嬤來聽歌，都是早期楊烈的長年粉絲，今天沒機會的可以到下一場高雄場再次聽聽這些耳熟能詳的樂曲。

黃偉哲說，楊烈總能以細膩且富有故事感的方式詮釋歌曲，每次演出都展現極高水準；他也透露，自己特別喜歡《如果能夠》、《另一種鄉愁》，以及日文歌曲《細雪（ささめゆき）》等作品，認為楊烈的歌聲充滿情感厚度與人生歷練。

副總統蕭美琴（中）今日特地到台南出席《自由之地楊烈世界巡迴演唱會》。（記者王姝琇攝）

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