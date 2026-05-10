竹東「母親河」徒具景觀水質差 中興河道生態工程分3期改善

中興河道有竹東「母親之河」之稱，雖有河岸景觀，但河水污穢、發臭讓人難以親近；竹東鎮公所針對水質改善執行先期規劃。（記者廖雪茹攝）

貫穿新竹縣竹東鎮核心的中興河道，有竹東「母親之河」之稱，沿線多處洗衫坑，雖然縣府投入「竹東之心」工程改造河岸景觀，但河水污穢且散發臭氣，仍讓人難以親近；竹東鎮長郭遠彰今年3月向總統賴清德提出經費的請求，並針對水質痛點展開先期規劃，預計將爭取總經費5.5億元，以生態工程分3期分段改善。

郭遠彰表示，老竹東人一定知道，過去中興河道兩側柳樹隨風搖曳，還可划船戲水，見證了竹東的繁榮發展，但也隨著時代變遷，逐漸失去它原有面貌。他認為，河川的整治應回歸源頭─水體，但過去相關計畫僅在河岸景觀發揮，未真正觸及水質、水理、水文，河岸再怎麼營造美輪美奐，水依然受到污染，散發異味而黯淡無光。

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為復育中興河道，郭遠彰趁今年3月賴清德總統來到竹東參加59屆山歌比賽開幕式，當面提出請求，爭取內政部、環境部、客委會補助經費。

郭遠彰表示，他的請求獲得總統的支持，公所投入250萬元預算，委託專業團隊著手先期規劃。中興河道長約1.4公里，針對中山橋至東林橋水質調查結果，氨氮均達河川污染指數（RPI）嚴重污染等級，中游的生化需氧量（BOD）逼近或超過嚴重污染門檻，水質改善刻不容緩。

如何讓「三面光」（河床和兩側都以水泥包覆）的中興河道重現風華？郭遠彰表示，公所預計分3期改造中興河道，首期經費約2.45億元，將以東林路到中山路為示範，3期總經費概估5.5億元。團隊初步研擬短期採河道清理、排放口普查、外來入侵植物移除等；中期導入污水截流、礫間接觸氧化設施；長期配合污水下水道第三期工程。期望透過短中長期的生態工程與減法設計，讓水質自主淨化，讓竹東人的母親河，回歸到當初它質樸單純的樣貌。

貫穿新竹縣竹東鎮核心的中興河道，有竹東「母親之河」之稱，沿線多處洗衫坑。（記者廖雪茹攝）

竹東鎮長郭遠彰今年3月在山歌比賽活動上，當面向總統賴清德提出中興河道改造計畫的請求。（記者廖雪茹攝）

竹東鎮公所表示，經委託專業團隊針對中山橋至東林橋水質調查，顯示氨氮均達河川污染指數（RPI）嚴重污染等級，水質改善刻不容緩。（竹東鎮公所提供）

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