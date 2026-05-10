慈濟60週年慶迎佛誕 證嚴法師勉勵感念四恩

證嚴法師今天出席慈濟60週年慶祝大會。（慈濟基金會提供）

慈濟基金會今年適逢60週年，特別在今天與「母親節、浴佛節、慈濟日」三節合一舉行浴佛典禮與60週年慶祝大會，來自海內外志工與各界宗教代表、嘉賓齊聚一堂，回顧慈濟一甲子的善與愛，共同見證慈悲足跡。慈濟創辦人證嚴法師勉勵大眾應時刻抱持感恩心，感念佛恩、父母恩、師長恩、眾生恩。

高齡90歲的證嚴法師今天上午7點先帶領靜思精舍法師、慈濟各志業主管同仁、慈濟學校師生、全球慈濟志工、民眾等虔誠祈福，現場超過3500人。透過科技，外縣市與海外慈濟會所也透過連線，一同線上參與浴佛。證嚴法師表示，適逢佛誕節，全球慈濟人同步於各地道場虔誠浴佛，共同紀念2千多年前佛陀降生人間，傳遞真理與慈悲精神。

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證嚴法師說，佛陀為一大事因緣來到人間，教導人人以愛與善付出，彼此感恩、互助利他，讓社會更加祥和。各行各業皆是透過學習與傳承，才能共同成就社會繁榮，因此人人都應心存感恩，珍惜彼此付出。佛陀教導「人性本善」，人人本具佛心，只要啟發善念、利益眾生，人人都能成為菩薩。

慈濟在上午浴佛典禮後，舉行60週年慶典，副總統蕭美琴、麥格塞塞獎基金會董事Ms. Emily A. Abrera等國內外嘉賓及各宗教都一同參與。透過影像紀實與動畫，回顧慈濟創立歷程，從30名家庭主婦每日省下五毛錢的「竹筒歲月」開始，見證慈濟從台灣走向世界的人道足跡，從慈善、醫療、教育、人文等志業的深耕成果。

證嚴法師感謝各界專程前來參加，回憶當年捨親離家輾轉到台東鹿野，想起佛陀曾在鹿野苑為比丘說法，佛法也由此一代代流傳至今，啟發眾生向善。證嚴法師細數慈濟四大志業因緣，談及訪視過程發現東部醫療匱乏而發願建院，為培育醫護人才而辦學，如今看到畢業生學成回歸、擔任醫護與教職，正是教育志業對社會的責任。

證嚴法師還分享過去行腳全台的點滴，感恩此生有福在人間。她強調，將佛法落實世間是人人的責任，醫療需守護健康，教育則需扎根，期許慈濟人攜手並進，共同造福人群。副總統蕭美琴與年輕人們送上康乃馨給證嚴法師，感謝法師如天下人的母親，呵護大眾。

副總統蕭美琴今天到花蓮參加慈濟60週年慶祝大會。（慈濟基金會提供）

副總統蕭美琴今天到花蓮參加慈濟60週年慶祝大會。（慈濟基金會提供）

證嚴法師今天出席慈濟60週年慶祝大會，副總統蕭美琴送上康乃馨給證嚴法師。（慈濟基金會提供）

證嚴法師今天出席慈濟60週年慶祝大會，與會者送上康乃馨給證嚴法師。（慈濟基金會提供）

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