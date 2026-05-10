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    首頁 > 生活

    宗教盛事結合銀髮運動 布袋新塭「衝水路迎客王」槌球賽5/13登場

    2026/05/10 16:14 記者林宜樟／嘉義報導
    新塭嘉應廟「衝水路迎客王」是當地宗教盛事。（資料照）

    新塭嘉應廟「衝水路迎客王」是當地宗教盛事。（資料照）

    嘉義縣布袋鎮新塭地區年度宗教盛事新塭嘉應廟「衝水路迎客王」即將登場，為迎接代天巡狩客王聖事，布袋鎮老人會將於5月13日（農曆3月27日）星期三「衝水路迎客王」當天，在布袋新塭運動公園舉辦「衝水路迎客王代天巡狩第一屆槌球比賽」，開創在地宗教活動結合銀髮運動競技的典範。

    「衝水路、迎客王」是布袋新塭沿海地區一年一度宗教盛事，「迎客王」是迎接13尊遊海代天巡守王爺和7尊遊山代天巡守王爺。根據耆老口述，客王會搭乘無形的王船，順著潮水抵達王船碼頭，嘉應廟尹府千歲、九龍三公作為地主，由信徒扛著神轎衝入大排下水迎接，「衝水路」習俗因應而生。

    「衝水路迎客王代天巡狩第一屆槌球比賽」由布袋鎮老人會主辦，理事長蔡兆坤表示，新塭嘉應廟「衝水路迎客王」是地方極具代表性的文化資產，每年吸引許多信眾參與，今年特別舉辦首屆槌球賽，向尹王爺等神尊致敬，更希望透過「運動看聖事」的方式，鼓勵長輩走出戶外，在隆重的宗教氣氛中展現銀髮活力。

    「衝水路迎客王」每年都吸引數千人到場參與，布袋鎮老人會邀請鄉親與全台遊客走訪布袋新塭，上午前往尹王爺堀觀看「衝水路迎客王」，感受傳承百年的宗教震撼，並轉往新塭運動公園為參與槌球比賽的長輩加油打氣，體驗一場充滿文化底蘊與健康活力的在地慶典。

    布袋鎮老人會舉辦「衝水路迎客王代天巡狩第一屆槌球比賽」。（民眾提供）

    布袋鎮老人會舉辦「衝水路迎客王代天巡狩第一屆槌球比賽」。（民眾提供）

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