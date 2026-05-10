台灣祭冠軍樂團RIKI今登日本神戶音樂祭 台味Disco風靡全場

台灣祭冠軍團RIKI赴日本cming kobe演出。（圖由屏東縣政府提供）

台味Disco登陸日本！每年在墾丁登場的台灣祭舉辦原創音樂賽事「南方大唱」，連續3年推派冠軍隊伍赴日演出。今年冠軍樂團 「RIKI」，今（10）日代表台灣登上日本神戶最大型戶外音樂祭「COMING KOBE」，憑藉正宗台式迪斯可的復古曲風，跨越語言隔閡，帶動數千名日本樂迷隨節奏擺動，展現台灣原創音樂強大的生命力。

「COMING KOBE」不僅是神戶最大型的戶外音樂祭，更是日本音樂界最具公益精神的象徵。活動起源於1995年阪神淡路大地震，創立宗旨是為了紀念震後重生，並向受災者傳遞永不放棄的希望與勇氣，每年吸引數萬名樂迷湧入，透過音樂的力量連結人心。

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屏東縣政府表示，台灣祭近年致力於推動國際音樂外交，今年首度與日本「朝日電視台」攜手合作，透過強力推薦與報導，將屏東音樂文化推向國際視野，更深化與姊妹活動「COMING KOBE」的交流，建立暢通的選拔機制，連續3年讓台灣優秀的原創音樂人站上國際指標性舞台，與世界對話。

舞台上 「RIKI」以極具辨識度的唱腔、輕快的台式迪斯可節奏，瞬間帶動現場氣氛。儘管歌詞以中文為主，但歌曲中強烈的City Pop律動感，搭配魅力十足的肢體表演與幽默談吐，讓現場日本樂迷驚豔表示「他們的音樂擁有一種讓人放鬆、甚至想一起跳舞的魔力！」，這股來自台灣的摩登旋風，成功讓日本樂迷看見台灣音樂多元且成熟的樣貌。

屏東縣府傳播暨國際事務處表示，「RIKI」在日本的成功演出，印證了台灣原創音樂具備國際競爭力。未來「台灣祭」將鼓勵更多創作者踏上音樂夢想，持續累積台灣的原創音樂能量，並深化與「COMING KOBE」等國際大型音樂祭的合作，將其打造為台灣樂團通往日本乃至全球市場的重要舞台，推廣屬於台灣的聲音。

2026台灣祭南方大唱冠軍「RIKI」。（圖由屏東縣政府提供）

台灣祭冠軍團RIKI赴日本音樂祭演出。（圖由屏東縣政府提供）

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