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    首頁 > 生活

    新手媽媽第一個母親節 宜蘭農場水豚生2寶享用特製蛋糕

    2026/05/10 16:09 記者江志雄／宜蘭報導
    今天是母親節，宜蘭三星一家農場為剛生下雙胞胎寶寶的水豚媽媽（中）舉辦慶生會。（業者提供）

    今天是母親節，宜蘭三星一家農場為剛生下雙胞胎寶寶的水豚媽媽（中）舉辦慶生會。（業者提供）

    今天（10日）是母親節，宜蘭縣三星鄉1家知名動物展演農場，為園內剛生下雙胞胎寶寶的水豚媽媽母子舉辦慶生會，園方採用水豚愛吃的百慕達草，搭配牧草梗裝飾，製成另類母親節蛋糕，讓新手媽媽歡度第一個母親節。

    這家農場的新手水豚媽媽3月30日生下雙胞胎，園區的水豚君增至7隻；母親節這天，園方為首度升格母親的水豚媽媽舉辦慶生活動，透過直播與線上粉絲分享水豚家族的幸福時光。

    農場總監陳品龍說，園方為水豚媽媽量身打造的母親節蛋糕，由百慕達草搭配牧草梗做成，牧草梗口感獨特，帶點天然香氣，深受水豚喜愛；蛋糕中的蔬果配料，選用農場種植的有機蔬果，包括台農57號地瓜、玉米筍、紫椒，水豚媽媽開心享用母親節美食的可愛模樣，吸引許多入園遊客駐足圍觀。

    園方表示，水豚新手媽媽歷經辛苦懷胎後產下雙胞胎，農場在母親節這天透過慶生會獻上誠摯祝福，水豚媽媽大啖專屬美食，小寶寶在媽媽身邊喝奶，形成溫馨畫面。

    水豚媽媽享用母親節大餐時，寶寶靠近牠的身邊喝奶。（業者提供）

    水豚媽媽享用母親節大餐時，寶寶靠近牠的身邊喝奶。（業者提供）

    水豚母子萌樣吸引遊客駐足圍觀。（業者提供）

    水豚母子萌樣吸引遊客駐足圍觀。（業者提供）

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