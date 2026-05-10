中國抖音抹黑音樂劇《勸世三姊妹》 藍白粉竟諷︰台語就是下流！

台灣人氣原創音樂劇《勸世三姊妹》，近來突然在中國抖音海外版TikTok被惡意攻擊，引發全網議論。（圖擷取自@amesyeh52 TikTok）

躍演劇團結合台語與台灣鄉土文化的原創音樂劇《勸世三姊妹》，2023年首次演出後口碑爆棚、引發現象級討論，不僅巡演場場爆滿，還在2025年進軍紐約，成為首部登上外百老匯劇院的台灣音樂劇。然而近來中國抖音海外版TikTok出現一段惡意攻擊《勸世三姊妹》的短影片，不僅被藍白粉瘋轉到多個社群平台帶風向，還出現許多嘲諷「台語下流」等歧視言論，引發全網譁然。

據悉，TikTok一個名為「Jamesyeh52」、時常發布擁護藍白政治人物發言的帳號，近日發布一段攻擊音樂劇《勸世三姊妹》的影片，內容為剪輯《勸世三姊妹》對外公開的彩排畫面，除故意挑出演員講出「夭壽」、「我X恁祖嬤老X掰」等較粗俗的台語國罵台詞，還在畫面中特別強調是「高雄國家劇院低級下流的表演」。

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影片發布後，被許多中國翻牆小粉紅、藍白粉轉發到Threads等社群平台，還紛紛留言嘲諷說，「低級文化」、「把下流當藝術」、「文化部長下三濫！」、「下流政府下流藝術」、「青鳥超級沒文化沒水準」、「文化部真的沒有極限欸」、「文化部推廣下流，不遺餘力」、「現在音樂就是被這種爛東西玷污了」、「請教一下文化部部長，這種表演可以拿到國家級表演舞台嗎？」、「這就是台獨及青鳥的水準，賴清德正在把台灣變成這個樣，因罵人不是中國傳統，這證明台獨不是中國人」。

據了解，被攻擊的影片源頭2021年《勸世三姊妹》在高雄衛武營國家藝文中心的讀劇音樂會，在當時就引發兩極看法。根據導演與製作團隊介紹，該作融入大量台語、牽亡技藝等台灣鄉土文化，為了讓女主角表達對拋妻棄子父親的憤怒，才安排她使用多個充滿情緒性與爆發力的台語國罵，並直言這並非為低俗而存在的設定，而是考量到在特定情境下，只有髒話才能瞬間表達出角色心中積壓已久的情緒。

對於《勸世三姊妹》突然莫名遭到針對式攻擊，不少台灣網友吐槽，「很符合華腦思維」、「看抖音的人跟人家談文化欸」、「他奶奶的熊就比較高貴嗎？」、「少看點抖音，識讀能力都要抖沒了」、「藝術是一面鏡子，你看到什麼，就是你的等級」、「整個很有台灣本土文化的事情被斷章取義是在哈囉」、「最低級下流的，是被低能的觀眾在公眾場合開很大聲、那些簡中無營養廉價的垃圾抖音影片」。

此外，還有網友點開攻擊帳號的個人資訊、追蹤名單，發現這些帳號大多有追蹤國民黨或民眾黨政治人物，進一步翻閱一些攻擊帳號的過往貼文，也出現不少轉發藍白政客發言等貼文，以及瘋傳來自中國抖音的假訊息影片。不僅如此，部分帳號還被揪出表面上滿嘴禮義廉恥，卻在網上四處對女網友留下各種露骨性騷擾等低級噁男發言。

也有人翻出《水滸傳》、《紅樓夢》等流傳數百年的中國經典通俗小說，劇中出現更多粗俗髒話，狠狠打臉小粉紅與藍白粉高高在上、無腦盲目推崇的「大中國主義最高雅」濾鏡，直言這些惡意攻擊帳號的文化標準與人品道德才真正令人堪憂。

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