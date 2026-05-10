母親節「催婚」！姊妹花孝心帶寡母出國 母親這原因不搭機

桃園市一對姊妹花孝心帶寡母出國，母親因「催婚」未果不搭機。（記者李容萍攝）

母親節原本是子女表達感恩的時刻，但當「催婚」成為唯一禮物時，節日可能演變成一場「情緒勒索」的心理戰。桃園市專為未婚或失偶男女搭橋的中壢區美滿服務中心今（10）日分享，一對姊妹花孝心帶寡母出國受挫的案例，資深社工提醒，長輩運用節慶施壓雖是關心的「必要之惡」，但若分寸失準則大可不必。

徐姓社工表示，接手前夫傳統機械加工的單親媽媽，25年前丈夫車禍往生，便獨力撐起機械加工廠並撫養當年只有6歲及4歲的女兒，如今大女兒已經是北部知名企業的經理，年收超過200萬，二女兒是科技工程師，收入也高。

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單親媽媽表示，兩個女兒孝順懂事，多年來每年母親節一定規劃母女國外旅遊，去年還8天日本自由行，女兒乖巧貼心，唯一讓她擔心的是終身大事，大女兒有不少大富人家追求，小女兒也有許多竹科工程師獻殷勤，去年母親節在日本自由行最後一天就要求女兒們不要只顧工作，必須關注婚姻大事，沒料到今年母親節都仍是孤單一人。

單親媽媽因焦慮2女兒的終身大事，在北歐旅遊出發前下達「最後通牒」：若不報名聯誼，她就不上飛機，且未來將拒絕慶祝母親節。姊妹倆為安撫母親並保住旅費，被迫在趕往機場途中緊急完成相親報名。

姊妹坦言，過去因專注工作專業，認為年紀尚輕而忽略社交，直到分別年過、年近30才發現身邊優質對象多已成家。

徐姓社工認為，媽媽以母親節為由逼兒女參加未婚聯誼雖然也是手段之一，但並非最佳策略，許多在職場呼風喚雨的男女，感情上卻像個需要父母「趕鴨上陣」的「被動媽寶」，強迫手段並非良策，建議家長應以善意溝通取代壓力，而適婚男女應將婚姻視同事業般主動經營，需要主動出擊與經營，整理好內在需求，自然能在無壓力下找到對的另一半，這才是給父母最好的節日禮物。

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