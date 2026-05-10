北港朝天宮建廟330周年 北港媽祖首次東渡日本 推廣台灣宗教文化

北港媽祖東渡行程由朝天宮董事長率領宮廟代表團護駕同行，立法委員蔡春綢陪同隨行，長榮航空及桃園國際機場專案協助與禮遇。（記者朱沛雄攝）

北港朝天宮為慶祝建廟330周年，啟動「天上聖母・日本東渡首航」文化交流活動，媽祖神尊上午由朝天宮董事長蔡咏鍀、立法委員蔡春綢、雲林縣副縣長陳璧君及宮廟代表團隨行護駕，搭乘長榮航空班機前往日本，出發時獲得桃園國際機場與長榮航空協助，給予媽祖專屬的最高禮遇與安全守護，確保整個東渡航程平安順利。朝天宮表示，此行是北港媽祖首次東渡日本，除了推廣台灣宗教文化，也盼望透過來自家鄉的信仰力量，讓在異國打拼與求學的台灣子弟，獲得心靈上的溫暖與撫慰。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，媽祖信仰是台灣極具代表性的文化資產，象徵著慈悲、包容與庇佑的力量。此次東渡不僅是慶祝建廟330周年的重要里程碑，更肩負著文化外交的重任。在台灣與日本交流日益頻繁的當下，媽祖的慈悲精神將透過這次行程傳遞給日本民眾，讓國際社會深刻體驗台灣宗教文化的獨特魅力。

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立法委員蔡春綢表示，媽祖文化是台灣珍貴的文化軟實力，此次出訪不僅能促進台日文化交流，更能藉由宗教信仰的交流，提升台灣在國際上的能見度與影響力。

雲林縣副縣長陳璧君指出，媽祖文化是台灣與世界對話的重要橋樑。希望藉由此次媽祖的出訪，能讓國際社會與日本民眾看見雲林的文化之美，進而吸引更多旅客到訪雲林、常來雲林，甚至駐留雲林，深度體驗雲林專屬的人情味與文化風采。

朝天宮指出，雲林縣境擁有 5 個國家重要民俗，北港朝天宮是我國唯一傳承「北港進香」與「朝天宮迎媽祖」兩項重要民俗的保存者。媽祖首度赴日巡禮別具象徵意義，除了文化推廣，也盼望透過來自家鄉的信仰力量，讓在異國打拼與求學的台灣子弟，獲得心靈上的溫暖與撫慰。

北港朝天宮媽祖神尊上午由朝天宮董事長蔡咏鍀、宮廟代表團、立法委員蔡春綢、雲林縣副縣長陳璧君等人隨行護駕，搭乘長榮航空班機前往日本。（立法委員蔡春綢國會辦公室提供）

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