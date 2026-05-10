佛誕節暨母親節公益活動 邱佩琳：行善與行孝都必須及時

佛光山與極樂寺今天（10日）於基隆城際轉運站舉辦「2026年國定佛誕節暨母親節公益活動」。（基隆市政府提供）

佛光山與極樂寺今天（10日）於基隆城際轉運站舉辦「2026年國定佛誕節暨母親節公益活動」，現場由極樂寺有傳法師、佛光山慧得法師帶領民眾浴佛祈福，吸引眾多信眾參與。基隆市副市長邱佩琳也受邀出席，與民眾共同感受佛誕節與母親節結合所帶來的溫暖與祝福。

邱佩琳表示，「行善」與「行孝」都必須及時，而今日活動正好結合這兩項重要精神，適逢母親節，祝福天下所有母親佳節快樂，也感謝極樂寺用心將佛誕節與母親節結合，讓節日意義更加深遠。浴佛儀式不只是紀念佛陀誕生，更蘊含「外浴佛身，內淨自心」的重要精神，提醒大家在充滿動盪與壓力的環境中，仍能保持內心平靜與澄明。

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慧得法師表示，希望藉由佛誕節的殊勝因緣，讓整個基隆充滿歡喜與祥和。慧得法師期許信眾都能保持身心清淨，生活幸福快樂，也感謝邱副市長到場支持，共同傳遞佛法慈悲與祝福的力量。

此外，邱佩琳也感謝法師的開示與對地方貢獻，並表示自己深受啟發，尤其記住「清淨心、智慧心、慈悲心」的重要精神，未來她與市府團隊也將以這樣的態度推動市政、服務市民。

佛光山與極樂寺今天（10日）於基隆城際轉運站舉辦「2026年國定佛誕節暨母親節公益活動」。圖為基隆市副市長邱佩琳雙手合十虔誠參拜。（基隆市政府提供）

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