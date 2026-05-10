「石岡旅客服務中心」明重新開幕 試營運空間規劃舒適遊客肯定

石岡旅客服務中心重新委外營運，空間規劃較精緻有質感。（記者歐素美攝）

位於東豐綠廊自行車道中繼站的「石岡旅客服務中心」，委外營運一波三折，經台中市觀光旅遊局重新招標，今年由澄涼共創有限公司得標，4月起試營運，明天將正式開幕！今天假日許多遊客前往，新的遊客中心有販賣部販售各式伴手禮，還有精緻的紀念品，也提供咖啡及輕食，遊客就算不消費，也能入內歇腳吹冷氣，遊客紛表示肯定。

「石岡旅客服務中心」於2024年6月底委外經營開幕，不料，委外經營的業者因缺乏遊客中心經營的經驗，經營不善，去年9月與市府終止契約，觀旅局除派員在櫃檯提供遊客簡單的諮詢等服務，並重新辦理委外招標，終於在今年初由澄涼共創有限公司得標，並於4月起試營運，預計明天正式開幕。

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新的「石岡旅客服務中心」，設有販賣部，販售台中伴手禮、食品等，還有販售具有台灣特色的衣物、飾品及紀念品等；現場並設立「石間岡好」咖啡館，提供咖啡及披薩、吐司等輕食；同時設有手作區，提供學校等預約手作，空間規劃較之前精緻有質感。

遊客就算不消費，也能到石岡旅客服務中心稍坐歇息，今天假日，許多家長帶著小朋友前往，有彰化前來的民眾表示，遊客中心有冷氣可吹，騎完自行車可以到裡面休息吹冷氣，很不錯；還有民眾表示，新的石岡旅客服務中心，空間規劃舒適，還有咖啡輕食，不僅方便遊客休憩，一般民眾也可以到場喝咖啡甚至購物蠻好的。

石岡旅客服務中心試營運，假日吸引遊客入內歇息吹冷氣。（記者歐素美攝）

石岡旅客服務中心設有手作區。（記者歐素美攝）

東豐綠廊自行車道。 （記者歐素美攝）

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