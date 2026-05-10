國產蚵仔育成率提升 水試所分析關鍵原因

隨調整蚵棚間距，近年國產蚵仔的育成率提升。（資料照，台南市府提供）

台灣蚵仔近年遇到育苗率不佳等問題影響產量，農業部水試所團隊深入雲嘉南蚵仔主要產區調查指出，主要是受到「類馬爾太蟲」病原影響，調整蚵棚密度後，減少新舊蚵苗彼此感染後，檢出率大幅下降，育成率提高1成以上。

不論是蚵仔煎或蚵仔麵線，蚵仔是台灣南北小吃常用到的原料，近年受到育成率不佳影響，產量減少，水試所組成研究團隊到雲林、嘉義、台南等主要蚵仔產區實地調查，類馬爾太蟲就是減產的主要原因，而高水溫更會顯著提高該病原感染率，當環境壓力與疫病威脅交織，即成為導致國產蚵仔大規模死亡的關鍵風險因素。

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水試所表示，在2023年到2025年的調查結果顯示，台南的馬爾太蟲檢出率從2024年高點的29.04%降至12.74%，每串蚵仔存活數平均增加86顆，育成率提升36.6%；雲嘉地區的檢出率從22.58%下降至12.73%，每串蚵仔存活數平均增加10.2顆，育成率提升12.83%。

水試所表示，檢出率下降，除養殖戶積極配合外，受2024年底康芮颱風後的蚵棚密度調整，減少了新舊苗間的交互感染，也是檢出率大幅改善的關鍵因素，因此建議養殖蚵仔的漁民應該要調整放養期，也要區隔新舊蚵苗的放養位置，也要精選種苗，並在放養前檢視中蚵苗生殖腺與幼苗成長狀況，以提升整體養殖穩定度。

因水溫高低也會影響病原檢出率，水試所表示，漁民也要參考水溫監測資料適時調整養殖密度，如遇高溫或疫病好發季節，可視情況降低放養密度或提前採收，以降低養殖風險。

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