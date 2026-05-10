南投139線留不住遊客 議員沈夙崢促設觀光廊道吸客

南投139線具備鳳梨酥產業，以及步道、宮廟資源，南投縣議員沈夙崢要求發展小區域觀光廊道留住遊客。圖為139線村民市集。（記者劉濱銓攝）

南投、彰化交界的八卦山，具備農產、步道、宮廟等觀光資源，惟人潮多集中彰化八卦山，鄰近的南投縣道139線的業者卻無法留住遊客，南投縣議員沈夙崢要求南投縣政府，發展小區域觀光廊道，串聯景點吸引遊客，才能讓觀光永續發展。

沈夙崢表示，根據統計，彰化八卦山風景區登上人流榜首，但鄰近的南投139線業者卻表示無法將遊客留住，由於南投市八卦路具備農業、宗教、步道等觀光資源，是非常好的小區域觀光示範點，建議觀光處主動與在地業者、廟宇、社區討論，規劃完整的小區域觀光廊帶，促進當地產業發展。

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縣府觀光處表示，南投八卦山包括南投市與名間鄉，具備茶葉、鳳梨、鳳梨酥農特產，以及步道與松柏嶺受天宮等觀光、宗教元素，未來會在茶博會期間規劃茶鄉旅行。

另外，之後也會推廣智慧觀光整合平台網站，讓民眾能掌握當地「食宿遊購行」資源，並與社區推動星光導覽與單車旅遊，豐富日、夜間活動，提高留宿意願，活絡產業與觀光。

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