為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南投139線留不住遊客 議員沈夙崢促設觀光廊道吸客

    2026/05/10 14:20 記者劉濱銓／南投報導
    南投139線具備鳳梨酥產業，以及步道、宮廟資源，南投縣議員沈夙崢要求發展小區域觀光廊道留住遊客。圖為139線村民市集。（記者劉濱銓攝）

    南投139線具備鳳梨酥產業，以及步道、宮廟資源，南投縣議員沈夙崢要求發展小區域觀光廊道留住遊客。圖為139線村民市集。（記者劉濱銓攝）

    南投、彰化交界的八卦山，具備農產、步道、宮廟等觀光資源，惟人潮多集中彰化八卦山，鄰近的南投縣道139線的業者卻無法留住遊客，南投縣議員沈夙崢要求南投縣政府，發展小區域觀光廊道，串聯景點吸引遊客，才能讓觀光永續發展。

    沈夙崢表示，根據統計，彰化八卦山風景區登上人流榜首，但鄰近的南投139線業者卻表示無法將遊客留住，由於南投市八卦路具備農業、宗教、步道等觀光資源，是非常好的小區域觀光示範點，建議觀光處主動與在地業者、廟宇、社區討論，規劃完整的小區域觀光廊帶，促進當地產業發展。

    縣府觀光處表示，南投八卦山包括南投市與名間鄉，具備茶葉、鳳梨、鳳梨酥農特產，以及步道與松柏嶺受天宮等觀光、宗教元素，未來會在茶博會期間規劃茶鄉旅行。

    另外，之後也會推廣智慧觀光整合平台網站，讓民眾能掌握當地「食宿遊購行」資源，並與社區推動星光導覽與單車旅遊，豐富日、夜間活動，提高留宿意願，活絡產業與觀光。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播