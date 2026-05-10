台中清水鰲峰山公園「谷溜遊戲場」開放首周 遊客違停影響附近居民進出警方勸導取締

台中市清水鰲峰山公園「谷溜遊戲場」開放後首次週末假日，湧入車潮，警方派員加強宣導取締。（民眾提供）

台中市清水鰲峰山公園「谷溜遊戲場」開放後首次週末假日，湧入車潮眾多，當地里長抱怨該處是吳厝里民進出清水區的主要通道，因大量遊客車輛占據道路、隨意違停，導致交通壅塞、進出困難，甚至影響行車安全，嚴重影響里民日常生活；清水警分局表示，已派員加強巡邏及勸導取締違規停車。

吳厝里長吳水通表示，「谷溜遊戲場」路段為吳厝里民進出清水區的主要通道，因大量遊客車輛占據道路、隨意違停，導致交通壅塞、進出困難，甚至影響行車安全，里民日常生活已受到嚴重衝擊，要求市府立即正視問題，儘速提出具體且有效的交通與停車管理措施，包括明確引導遊客車輛至自行車場或其他合法停車空間，並加強取締違規停車，還給里民基本的通行權與生活品質，強調公共建設不應只重發展、不顧民生，要市府拿出應有的作為，別讓里民的忍耐成為常態。

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清水分局清水派出所所長陳俊佑表示，「谷溜遊戲場」開放後首個週末假日，湧入車潮眾多，呼籲民眾可搭乘大眾運輸工具或將車子停放於鄰近停車場步行前往，分局已加強該處所巡邏及違規停車取締工作，並將規劃周邊交通疏導勤務，期能使周邊居民出入有更順暢的交通環境。

因應人潮，清水分局今天增加5名義交及警力2名，加強疏導交通及取締違規，初期以宣導為主，呼籲前往民眾勿違規停車，若有相關違規情形，可撥打110報案或派出所電話04-26222054，警方將立即派員到場。

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