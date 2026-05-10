送愛給弱勢媽媽！ 母親節蛋糕買1捐1 各飯店推優惠一次看

台中長榮酒店「愛的蛋糕傳送計畫買一捐一」將蛋糕親送到機構及媽媽手上。（台中長榮酒店提供）

今天母親節，台中長榮桂冠酒店持續傳遞溫暖，第13年「愛的蛋糕傳送計畫─買一捐一活動」宣佈完成，民眾將預購一顆母親節蛋糕，長榮同步捐一顆蛋糕給弱勢家庭的媽媽，100顆蛋糕全都送達；另外勤美洲際酒店、裕元花園酒店、福華飯店、日月千禧酒店、金典酒店，以及屋馬、膳馨、春水堂及范頭家餐廳都推出母親節專案，慶祝5月母親節。

台中長榮桂冠酒店公關經理陳怡如表示，飯店13年來送出近1500顆蛋糕，即使在南投偏鄉的弱勢家庭，也希望每年親送，品嚐到溫暖的蛋糕，有客人每年固定響應，不少客人將買一送一的兩顆蛋糕都捐出，有客人連續10年每年購買5顆，請飯店方協助幫忙捐贈，讓愛加倍感動。

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長榮酒店愛的蛋糕傳送計畫已全數送達捐助的竹山玫瑰啟能中心、台中立達啟能中心、員林聖家啟智中心的弱勢家庭、以及張榮發慈善基金會的扶助家庭。

台中勤美洲際酒店攜手頂級保養彩妝品牌即日起至7月底推出女神假期泊二食主題住房專案，整合住宿、餐飲與肌膚之鑰頂級保養體驗，母親節館館內四大餐廳同步推出限定體驗，從午茶甜點到晚宴盛宴。

台中福華大飯店以「一起過，更熱鬧」為主軸，在母親節當天打造「百人同慶母親節」宴會體驗，結合現場演出與主題饗宴，將節慶聚餐升級為具儀式感的共享式慶典。

屋馬燒肉宣布整個母親節5月在門市推出期間限定「媽咪女王盛宴感恩套餐」，匯集日、美、澳等國頂級和牛，首度推出全新鍋物「酸菜豚肉鍋」，打造別開生面「火烤兩吃」儀式感。

馨餐飲集團今年母親節桌菜以土地孕育為主軸，嚴選多款台灣在地特色食材入菜，以原住民料理的刺蔥、東部日曬飛魚乾、珍稀鳳尾筍、當令的茭白筍與澎湖角瓜等入菜，主打料理「爐烤刺蔥巴萊雞」、「日曬飛魚乾拌飯」等。

范頭家客家餐廳也推出的五星珍寵母親節合菜，主打料理「手工芋泥鴨」、「荷葉三絲石斑魚」、「養顏金鑽龍骨盅」則以黑蒜，展現功夫菜的細膩工序。

位於七期豪宅區的夏登法式鐵板燒祭出澳洲活龍蝦、南非活鮑、A5和牛等高檔食材推出母愛饗宴套餐，即起至6月低日推出「520早晚餐」方案，

春水堂人文茶館歡慶43週年，攜手日本花藝設計品牌，5月起除紙杯、餐墊紙全面聯名換裝，也推出茶禮盒等聯名周邊商品，規劃4款花映套餐。

這一鍋餐飲集團則以用一頓飯留下回憶，結合A5和牛饗宴與復古即可拍相機，將聚餐升級為可被記錄的節慶體驗，旗下「這一鍋」、「燒肉同話」、「這一小鍋」、「韓啵韓式料理」 同步推出母親節檔期優惠。

台中長榮酒店「愛的蛋糕傳送計畫買一捐一」將蛋糕親送到機構及家庭手上。（台中長榮酒店提供）

台中長榮酒店「愛的蛋糕傳送計畫買一捐一」將蛋糕親送到機構及媽媽手上。（台中長榮酒店提供）

台中勤美洲際酒店母親節館館內餐廳同步推出限定體驗，部分活動送尊榮保養組。（台中勤美洲際酒店提供）

馨餐飲集團母親節桌菜以土地孕育為主軸，嚴選多款台灣在地特色食材入菜。（記者蔡淑媛攝）

「日曬飛魚乾拌飯」將日曬熟成的飛魚乾拌入米飯中。（記者蔡淑媛攝）

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