苗栗英語演講才藝競賽登場 幼童展現語言實力

苗栗縣補習教育協會主辦的第五屆英語演講才藝競賽，參賽幼兒均有備而來，競爭激烈。（圖由苗栗縣政府提供）

苗栗縣補習教育協會主辦的第五屆英語演講才藝競賽，今（10）日在縣府文化觀光局中正堂舉行，有來自幼兒園及國小共59組67人參賽，小朋友紛紛使出渾身解數爭取佳績，競爭激烈。

苗縣補教協會理事長鍾得水表示，協會為提升競爭力、厚植國人英語實力，接軌政府2030年雙語國家政策，並鼓勵國人從小加強學習英語，多年前開始規畫英語演講才藝競賽，提供縣內孩子一個英語表達及會話能力的舞台，未來與國際接軌。

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主辦單位指出，今年演講比賽有59組67人報名，其中幼兒組12組、國小初階組12組、國小中階組23組及國小高階組12組。邀請4位評審，依發音與語調、語氣與聲音表情、台風與肢體動作、流暢度等評分；各組錄取前3名，頒發獎盃1座及2000元、1500元、1000元獎學金；各組另評選最佳演說獎、最佳發音獎、最佳台風獎、最佳表演獎各1名，頒發獎盃1座。

今天適逢母親節，不少媽媽陪著子女比賽、加油、打氣，參賽小朋友個個有備而來，使出渾身解數，競爭激烈。

副縣長邱俐俐出席開幕式，感謝補教協會的用心，為孩子搭建展現才華的舞台，還有各級學校老師的付出，營造培養孩子英文能力的環境，並強調縣府團隊會持續深耕英語教育，營造優質環境，做孩子堅實的後盾。

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