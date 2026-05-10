水情緊張！嘉南大圳一期稻作灌溉採「供9停5」因應

嘉義一期稻作正值抽穗期需水量大。（記者蔡宗勳攝）

幾波鋒面降雨量不如預期，人工增雨助益也不大，台灣最大水庫曾文水庫的水位持續探低，今天蓄水率只剩11.2%，與烏山頭水庫合計蓄水量9396萬立方公尺，水情嚴峻。農田水利署考量整體供水需求，近期調整嘉南一期稻作灌溉時間，台南新營、白河、嘉義及朴子分處採供9停5彈性調整供水，也就是連續供水9天再停灌5天，嘉義地區受影響約有7000多公頃，由於正值抽穗需水量大的時期，是否造成衝擊有待觀察。

農田水利署嘉南管理處考量曾文與烏山頭水庫蓄水量剩下不到兩成，水情愈來愈嚴峻，進行一期稻作調查檢討後，台南新營、白河、嘉義及朴子分處在7日下午3點停止供灌，預計於13日上午7點起恢復供灌，後續採供9停5方式辦理，再依現地降雨及作物生長情形進行滾動檢討調整。

請繼續往下閱讀...

本身也是稻農的嘉義縣議員黃榮利指出，水稻在抽穗期至灌漿期（抽穗後約18 天內）是需水量最大的時期之一，為確保稻穗正常發育及充實飽滿，需要持續的灌溉管理，這段期間不宜斷水，否則會出現空包彈（稻穗發育不全），嚴重影響收穫

。這次因水情緊繃，一期稻作灌溉採供9停5方式因應，由於灌溉1次大約可以撐個7天，即使目前高溫乾旱，蒸散作用大，停灌5天影響應該有限，但仍須視實際狀況觀察。

嘉義地區一期稻作進入抽穗期。（記者蔡宗勳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法