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    首頁 > 生活

    台南楠西震災戶遇包商落跑 台灣心義工助建新屋入厝

    2026/05/10 13:25 記者劉婉君／台南報導
    台灣心義工團協助台南楠西鄭姓低收入戶修復地震受災的家園，母親節當天歡喜交屋。（記者劉婉君攝）

    台灣心義工團協助台南楠西鄭姓低收入戶修復地震受災的家園，母親節當天歡喜交屋。（記者劉婉君攝）

    2025年0121地震造成台南楠西區許多房屋受損，迄今已超過1年，1名低收入戶的受災戶，因自行委託重建的包商收了錢卻未完整施工即落跑，房屋遲遲無法完成修繕，直到社團法人台灣心義工團接手，今天（10日）歡喜交屋。

    鄭姓受災戶去年在收到政府的重建補貼金後，交付68萬元給包商展開房屋修繕，該包商雖然有施工，卻未依約完成工程，事後更捲款落跑，找不到人，今年初屋主向立委郭國文陳情，媒合台灣心義工團提供協助。

    台灣心義工團連續3週發動義工，利用假日從全國各地湧入楠西，幫助鄭姓受災戶重建家園，每次有5、60人參與，有屏東佳冬的機車行老闆、來自台中的退休老師、台北的業務員，還有高雄大學的學生一同響應。

    鄭姓受災戶今天在郭國文、楠西區長何榮長、楠西東勢里長張事民等人陪同下，從義工團手中接過鑰匙，開心進入新家，室內家具也一應俱全。

    台灣心義工團理事長李志強表示，去年丹娜絲颱風重創台南之後，義工團即前進七股區努力半年協助受災戶重建家園。在聽到楠西鄭姓受災戶的遭遇後，大家義不容辭，再到楠西幫忙修復，讓受災戶有個安全舒適的居住環境。

    郭國文說，鄭姓受災戶先後遭遇天災及人禍的雙重傷害，一家人在地震過後1年仍住在遭地震毀損的房屋，因此媒合台灣心義工團協助，很開心看到鄭姓一家人有更好的居住空間。

    修繕後的房屋家具一應俱全。（記者劉婉君攝）

    修繕後的房屋家具一應俱全。（記者劉婉君攝）

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