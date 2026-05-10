手做DIY、共舞、闖關 溫馨充滿基隆親子館

基隆市政府兒童及少年事務處攜手各區親子館與祖孫館，推出「母親節系列親子活動－向媽咪說我愛你」，讓平日辛苦的媽咪感動。（基隆市政府提供）

今天（10日）是母親節，基隆市政府兒童及少年事務處（簡稱兒少處）攜手各區親子館與祖孫館，共同推出「母親節系列親子活動－向媽咪說我愛你」，從上週六到今天，連續兩週的週休二日，共辦理4場活動，邀請親子家庭一起用陪伴與笑容，為終年辛苦的媽媽，留下最珍貴的節日回憶。

活動分別於西定親子館、暖暖親子館、安樂親子館及七堵親子館陸續登場，每一場都蘊含滿滿心意。從親子手作DIY開始，孩子們用一雙小手，將廢布化作一盆充滿愛意的花，親手送給媽媽；也有結合環氧樹脂與永生花的創作體驗，將自然之美與心中的感謝細細封存，象徵母愛恆久不變、溫柔長存。除了靜態手作，現場也安排親子律動與趣味闖關，孩子牽著媽媽的手一起跳舞、一起闖關，在笑聲與擁抱中拉近彼此的距離；壓軸場次更結合唱跳與簡單手作料理，讓親子在合作中感受彼此的心意，讓「我愛你」不只是說出口，更是一起完成任務的珍貴時刻。

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活動現場處處可見溫馨畫面，有的孩子靦腆地將作品遞給媽媽，也有媽媽感動地給予擁抱。參與活動的李媽媽分享：「平常忙於工作，很少有機會專心陪孩子共同完成作品，看到孩子親手做禮物給我，真的很感動」，透過這些用心設計的活動，也讓家庭之間的情感更加緊密。

兒少處處長吳雨潔說明，母親的愛總是在日常中默默付出，卻深深守護著孩子的成長。透過這次母親節系列活動，希望讓孩子有機會用自己的方式說出「我愛你」，也讓家長在忙碌的生活中，擁有一段被愛與陪伴包圍的時光。

基隆市政府兒童及少年事務處攜手各區親子館與祖孫館，推出「母親節系列親子活動－向媽咪說我愛你」，讓平日辛苦的媽咪感動。（基隆市政府提供）

基隆市政府兒童及少年事務處攜手各區親子館與祖孫館，推出「母親節系列親子活動－向媽咪說我愛你」，讓平日辛苦的媽咪感動。（基隆市政府提供）

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