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    首頁 > 生活

    產地到餐桌！雲林31在地生產者進入校園 營養午餐升級「食農教育」

    2026/05/10 13:20 記者李文德／雲林報導
    縣府邀請31個在地生產者進入住家31所學校，介紹農特產的生產過程，並藉由營養師設計專屬的食農教育食譜。（記者李文德攝）

    縣府邀請31個在地生產者進入住家31所學校，介紹農特產的生產過程，並藉由營養師設計專屬的食農教育食譜。（記者李文德攝）

    為讓學生了解家鄉特產，縣府媒合31家食農教育場域分別進入31所國中小，介紹農特產的生產過程，並藉由營養師設計專屬的食農教育食譜，讓全校師生享用，有椒鹽鯛魚、花生油清炒蔬菜等，各具特色。縣府表示，未來將持續擴大複製成功模式，讓孩子吃得健康，也懂得感恩土地。

    縣府農業處長魏勝德表示，雲林是全國重要農業生產，而校園營養午餐不只是滿足學生營養需求，更是重要學習載體，因此邀集雞腿、咖啡、蜂蜜、花生油、鯛魚、玉米、芋頭、土雞蛋等31個食農教育場域的業者，從4月中旬開始至5月17日，分別進入31所國中小，分享食材來源與生產過程，更在午餐時段介紹當日食材特色與營養價值。

    麥寮養殖業者林佳樺表示，此次她與縣立麥寮高中合作，向學生們介紹鯛魚養殖環境，更透過營養師設計「椒鹽鯛魚」料理讓學生吃到產地新鮮直送的漁產，幾乎是大受好評，學生除了紛紛表示總算沒有吃到「土腥味」的魚之外，更對魚肉的來源更有信任，希望可以多多吃到在地農產。

    麥寮高中校長吳政憲表示，此次合作除了對學生的均衡飲食有極大幫助，學生也能對在地食材有更多了解，對食農教育有實質的幫助。

    縣長張麗善表示，雲林縣扮演全國廚房的角色，此次將營養午餐升級為食農教育。目前先媒合31所學校與31個場域，估計有2.2萬名學子受惠，未來將持續擴大複製成功模式，讓孩子吃得健康，也懂得感恩土地。

    魏勝德表示，未來希望此計劃可以延伸至全縣「一校一場域」的深度合作模式，另外也會規劃將現有的31道料理集結成食譜，分送給縣內各級學生，讓每校的午餐秘書、營養師也能自由運用。

    縣府邀請31個在地生產者進入住家31所學校，介紹農特產的生產過程，並藉由營養師設計專屬的食農教育食譜。（記者李文德攝）

    縣府邀請31個在地生產者進入住家31所學校，介紹農特產的生產過程，並藉由營養師設計專屬的食農教育食譜。（記者李文德攝）

    縣府邀請31個在地生產者進入住家31所學校，介紹農特產的生產過程，並藉由營養師設計專屬的食農教育食譜。（記者李文德攝）

    縣府邀請31個在地生產者進入住家31所學校，介紹農特產的生產過程，並藉由營養師設計專屬的食農教育食譜。（記者李文德攝）

    麥寮養殖業者林佳樺與縣立麥寮高中合作，將新鮮產地直送的鯛魚片做成椒鹽鯛魚，受到學生好評。（記者李文德攝）

    麥寮養殖業者林佳樺與縣立麥寮高中合作，將新鮮產地直送的鯛魚片做成椒鹽鯛魚，受到學生好評。（記者李文德攝）

    縣府邀請31個在地生產者進入住家31所學校，介紹農特產的生產過程，並藉由營養師設計專屬的食農教育食譜。（記者李文德攝）

    縣府邀請31個在地生產者進入住家31所學校，介紹農特產的生產過程，並藉由營養師設計專屬的食農教育食譜。（記者李文德攝）

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