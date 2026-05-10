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    首頁 > 生活

    歌聲與陪伴化解偏鄉孤獨 「非常母親」音樂會暖心祝賀母親節

    2026/05/10 13:13 記者蔡政珉／苗栗報導
    「非常母親」音樂會暖心祝賀母親節。（老人福利關懷協會苗栗辦公室提供）

    「非常母親」音樂會暖心祝賀母親節。（老人福利關懷協會苗栗辦公室提供）

    恰逢母親節，為關懷偏鄉弱勢長輩，老人福利關懷協會苗栗辦公室於通霄舉辦「非常母親」長者關懷音樂會，邀請40位來自偏遠地區的弱勢長輩，在志工的一對一陪伴下走出家門，透過音樂與感人互動，讓平時深居簡出的長者們度過一個充滿溫度的溫馨佳節。

    老人福利關懷協會表示，偏鄉長輩常因社會連結不足而倍感孤單，尤其在佳節期間更需要情感支持。此次音樂會以「陪伴」為核心，希望透過實質的互動，讓這群被遺忘在山海間的長輩重新感受到被社會重視的溫暖。這場活動不僅僅是慶祝母親節，更是一場跨越距離的關懷行動，在歌聲與雙手的溫度中，成功為偏鄉長輩點亮幸福感。

    除了聽覺饗宴，現場最動人的畫面莫過於志工們細心地為長輩擦拭雙手、塗抹乳液，這份如同親生子女般的溫柔呵護，讓許多長輩紅了眼眶。一名參與長輩激動地說：「很久沒這樣出門了，有人幫我擦手，感覺就像孩子在身邊一樣。」隨後，志工也親手送上康乃馨，傳遞「辛苦了一輩子」的由衷感謝。

    「非常母親」音樂會暖心祝賀母親節。（老人福利關懷協會苗栗辦公室提供）

    「非常母親」音樂會暖心祝賀母親節。（老人福利關懷協會苗栗辦公室提供）

    「非常母親」音樂會暖心祝賀母親節。（老人福利關懷協會苗栗辦公室提供）

    「非常母親」音樂會暖心祝賀母親節。（老人福利關懷協會苗栗辦公室提供）

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