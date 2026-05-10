花蓮農改場開發金柑加工技術 產值提升逾4倍

國內金柑的產地9成都集中在宜蘭。（花蓮農改場提供）

被稱為金棗的金柑，鮮食酸香，多是加工成蜜餞，農業部花蓮農改場研發「金柑果泥加工及應用技術」、「金柑糖漿加工技術」，保留金柑金燦燦的外觀，更延長儲架壽命，較鮮果的產值提高4倍以上。

國內金柑的主要產地9成都在宜蘭，當地金柑種植面積約198公頃，年產量達1756噸，在礁溪與員山種植最多，產季則是每年的11月到隔年2月，花改場助理研究員陳柏翰表示，金柑鮮果儲架壽命較短加上產期集中，為延長效期，也多會加工使用，目前多半加工為蜜餞、果乾等，因應冰品、飲品的市場需求，該場開發加工技術。

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陳柏翰進一步指出，該場建立「金柑果泥加工應用技術」，透過果實前處理與加工製程、配方等標準流程，製作的果泥富含纖維跟顆粒感，顏色更呈現金黃色，和金柑鮮果接近，也留住金柑特殊的清香與酸甜滋味，而目前市售的果泥多採用進口柑橘，並且沒有顆粒感；至於金柑糖漿的加工技術則比目前同樣使用國產金柑的糖漿，有更明顯的香氣，並且流動性更好，可更容易使用在手搖飲等飲品之中。

陳柏翰表示，金柑果泥加工技術可比鮮果產值提升5倍產值，金柑糖漿加工技術則可提升4倍以上產值，而若將果泥應用在冰棒等產品，產值則可提升12倍，糖漿若用在手搖飲，產值則可提高29倍。

花改場表示，相關技術已經授權給宜蘭礁溪鄉農會，也因為金柑都是全果利用，礁溪的金柑也都是產銷履歷或有機生產，確保食安。

花蓮農改產開發金柑果泥加工及應用技術，保留金柑特殊的金黃色與香味。（花蓮農改場提供）

花蓮農改場開發的金柑糖漿也是美麗的金黃色。（花蓮農改場提供）

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