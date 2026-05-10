陳其邁不同意南部新國際機場評估報告 民航局加碼說明曝

高雄政壇力推在南星計畫區開闢南部新國際機場。圖為現有的高雄機場。（記者洪定宏攝）

高雄政壇力推開闢南部新國際機場，首選就在南星計畫區，但此建議去年11月已被民航局否決，市長陳其邁4月1日在議會答詢直言「民航局的報告，我不同意」。然而，民航局4月29日最新說明不僅不鬆口，還加碼分析不可行原因。

去年11月24日，民航局送交立法院經濟委員會的說明指出，交通部及地方政府從1991年起辦理12次評估，但結果顯示南部地區機場密集，新建機場面臨空域擁擠、軍方限航區、用地取得、環境開發衝擊及欠缺聯外運輸系統等困難，陸域已無適合新建國際機場的場址及空域。

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今年4月29日，民航局送交立法院交通委員會的資料，針對南星計畫區新增說明強調，外海填海造陸新建機場，仍將面臨與鄰近機場空域、軍方限航區衝突，須考量與既有機場整併，涉及空域航管、國防戰備體系調整，並須研析場址風向（外海天候、盛行風向決定跑道方位）、鄰近地障、地質水文（高屏海底峽谷、洋流）、對周邊港區影響（第三港區）、環境衝擊、營運韌性等議題；民航局將持續檢視旅運需求，並持續評估所涉課題。

今年4月1日，陳其邁在議會答詢說，他曾跟交通部、民航局討論多次，「民航局的報告，我不同意」，因為有一些參數沒考慮半導體產業發展，以及台灣在科技產業的趨勢，基於國家整體考量，高雄是設置南部國際機場最佳選擇。

民航局重覆2024年3月國發會的分析強調，推估南科未來5年至10年，每年半導體空運出口需求約819噸至1647公噸。民航局認為高雄機場貨運年處理容量22萬公噸，可滿足南部地區長遠發展與產業需求。

民航局4月29日加碼分析南部新機場不可行的原因。（記者洪定宏翻攝）

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