融創意入教學「國文課不只背課文」 李明慈獲選教育典範人物

北市中山女高教師李明慈以各種創意融入教學，關心孩子也不遺餘力，獲選教育家人物典範。（教育部提供）

台北市立中山女高國文教師李明慈，讓國文課不只能教課文，更能成為培養思考力、表達力與創新力的舞台。她將多元創意融入課程，不僅以國外所見所聞帶入教學；疫情期間也讓學生訪談家人，呈現社會各面向所受影響；面對人工智慧浪潮，她還帶領學生運用AI完成作品，獲選為教育家典範人物。

李明慈童年時最愛與父親在沙發上接力共讀金庸小說，種下對文學的熱愛，政大中文系畢業工作後，利用夜間修習教育學分，2年後毅然投身教育界。

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面對當前教育越趨多元、授課時數減少，以及少子女化導致的程度M型化現象，李明慈選擇以「創意」作為兼顧不同學習需求的解方。她分享，曾在挪威奧斯陸諾貝爾和平中心看到的互動裝置，參觀者能用「毛根」製作代表「自由」的手工藝品並附上說明，這讓她深受啟發，返臺後教授〈岳陽樓記〉時，發給全班毛根並將主題設為「承擔」，引導大家將「先天下之憂而憂」的抽象概念具象化，寫下創作意涵，藉「意象」訓練讓不擅長寫作的孩子也能展現獨特觀點。

疫情期間人際相處受阻，李明慈安排學生採訪家人，記錄下空服員母親承受的異樣眼光、外婆小吃店一落千丈的生意，以及身為工程師的父親趕工研發實聯制QR Code的辛勞，這些訪談最終化為文章與廣播節目。她引用諾獎得主的精神勉勵後輩「創作不一定要用大敘事，也可以是小人物的獨白，當大家都說出自己的故事，我們也在紀錄屬於我們的時代人聲。」

面對人工智慧浪潮對文字創作的衝擊，李明慈強調其教學原則，課堂上仍要求手寫以因應升學考場規範，但同時鼓勵善用新興科技整理文獻，如探討〈桃花源記〉時，先請大家設想要問陶淵明的三個問題，接著將傳記與年表輸入系統抓取重點，改寫成陶淵明的回答，完成「穿越時空的對話」劇本，最後用AI工具生成角色、製作短片上傳發表。

除了創新教學，李老師也傾注心力陪伴需要關懷的生命，她回憶某屆新生訓練時，一名孩子在自我介紹中提及自己有較為複雜的校外背景，身為導師的她當天便前往其畢業的國中瞭解狀況，並在隔天選舉幹部時，主動邀請對方擔任風紀股長，因為「相信他也希望被人看重」，在這份信任與陪伴下，該生逐漸回歸正常校園生活。

李明慈不只嘗試嶄新教法，教育更是陪伴青年學子走一段路，盼每個人找到專屬方向，讓天賦熠熠發光。

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