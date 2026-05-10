慈濟創立一甲子 副總統蕭美琴：在全球播下善的種子

副總統蕭美琴今天到花蓮參加慈濟「慈濟六十周年大會」。（記者王錦義攝）

慈濟今年適逢創立六十周年一甲子，慈濟今天舉行「慈濟六十周年大會」，在花蓮以及各地的靜思堂舉行佛誕節、母親節、全球慈濟日三節合一浴佛典禮，副總統蕭美琴、麥格塞塞獎基金會（Ramon Magsaysay Award Foundation, RMAF）董事Ms. Emily A. Abrera 等海內外志工與各界宗教代表、嘉賓受邀參加。

蕭美琴致詞說，60 年來，慈濟秉持人道關懷的精神，深深影響台灣社會，將這份善與愛推展到世界各個角落，更讓大愛跨越宗教、種族與國界。台灣是一個充滿韌性的島嶼。而這份韌性，很大一部分來自民間的力量。目前政府正在積極推動「全社會防衛韌性」，因為國家的安全與穩定不能只靠政府，更需要全社會的準備與參與。

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「共同的理念，能凝聚善意與信任。」，蕭美琴說，慈濟強大的組織力與動員力，是台灣社會防衛韌性最深厚、也是最安定的基礎。 在世界各地也常在海外看到慈濟志工，用實際行動向全世界展現台灣人的良善與慷慨，在全球各地播下善的種子，是台灣走向世界重要的一扇窗，更是展現台灣暖實力最溫暖的名片，向世界傳遞台灣的善意與韌性。

未來政府會持續協助宗教團體與世界接軌，讓台灣多元、包容、和平的信仰文化，在國際間綻放光芒。 蕭美琴也以英文說，慈濟始終如燈塔般閃耀著慈悲之光，將人道主義的足跡從台灣延伸至世界各地，在當今全球局勢日益複雜的時代，慈悲與韌性比以往任何時候都更重要，慈濟的精神提醒大家，台灣不僅是國際社會的一員，也是全球和平與人道進步的重要貢獻者。

麥格塞塞獎基金會董事Ms. Emily A. Abrera致詞說，台灣以其創新、科技和精湛工藝等眾多出口產品享譽全球，然而，或許台灣最意義深遠的出口並非物質，而是更持久、更美好的事物「善」，六十年來，慈濟將這份慈悲精神傳遞到台灣以外的更廣闊天地，這些價值觀與拉蒙麥格賽賽獎基金會的理念不謀而合。

董事Ms. Emily A. Abrera說，拉蒙·麥格賽賽獎旨在表彰亞洲各地以無私奉獻體現偉大精神的個人和組織，證嚴法師於1991年獲獎，表彰她卓越的領導力，更讚揚她激勵平凡人做出非凡無私奉獻的遠見卓識。慈悲始終是人類最偉大的力量之一，因為善的本質在於分享，它擁有跨越國界的力量，善行是一種所有人都能理解的語言，願慈濟繼續為世界各地的社群帶來希望、療癒和尊嚴，代代相傳。

慈濟指出，慈濟在1966年4月14日在花蓮成立，走過一甲子，慈濟今天在上午浴佛典禮後，舉行60周年慶典，透過影像紀實與動畫，回顧慈濟創立歷程，從30名家庭主婦每日省下五毛錢的「竹筒歲月」開始，見證慈濟從台灣走向世界的人道足跡，從慈善、醫療、教育、人文等志業的深耕成果。

慈濟今年適逢創立六十周年一甲子，慈濟今天舉行「慈濟六十周年大會」，證嚴法師回憶當年到花蓮的過去。（記者王錦義攝）

副總統蕭美琴今天到花蓮參加慈濟「慈濟六十周年大會」。（記者王錦義攝）

慈濟今年適逢創立六十周年一甲子，慈濟今天舉行「慈濟六十周年大會」，證嚴法師回憶當年到花蓮的過去。（記者王錦義攝）

副總統蕭美琴今天到花蓮參加慈濟「慈濟六十周年大會」。（記者王錦義攝）

副總統蕭美琴今天到花蓮參加慈濟「慈濟六十周年大會」。（記者王錦義攝）

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