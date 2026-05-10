世紀情義重現諸羅 嘉義城隍廟與艋舺青山宮「百年神將」再相聚

台北艋舺青山宮義安社范謝將軍相隔百年再訪嘉義城隍廟。（記者林宜樟攝）

嘉義綏靖侯嘉義城隍廟駕前吉祥社與台北艋舺青山宮義安社，為台灣知名的大二爺（范謝將軍）護駕將軍，《臺灣日日新報》記載，義安社范謝將軍曾於日治時期大正13年（1924年）參加嘉義城隍廟迎神賽會，相隔百年之後雙方因這份報紙再次進行宗教交流，兩大軒社的百年范謝神將再相會，宣揚大爺謝將軍、二爺范將軍情義傳世精神，為兩軒社歷史發展脈絡增添佳話。

嘉義城隍廟總幹事葛永樂說，吉祥社為綏靖侯駕前將爺團，創立於日治時期，是雲嘉南地區各宮廟大二爺神將爭相仿效對象，更為城隍廟中元祭典中九大柱之一，是為嘉義城隍夜巡重要護衛，為信眾進行馬路掃路角、收驚祈福等儀式，保護地方民眾平安。

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葛永樂說，日治時期謝范將軍顯靈，曾嚇退日本官員及警察，保住嘉義城隍廟不被拆除，目前廟中保留三組神將，老祖具有百年歷史，是最古老的護衛神將爺，已鮮少出軍，二祖為鎮殿神將恭奉於拜殿，三祖為現階段擔任城隍出巡護衛；吉祥社今天為百年情誼，請出老祖出關，迎接青山宮義安社來訪。

台北萬華義安社榮譽社長黃繹仁說，義安社為青山靈安尊王駕前子弟軒社，由台北西門市場肉販為榮耀青山靈安尊王出巡而組織的子弟軒社，成立於日治時期大正10年（1921年），有一組聞名台灣的大二爺神將，造型具特色，耳側鬢角上揚，展現神將威嚴氣魄，其腳步是台灣許多大二爺效法典範，「勾肩相伴」，象徵謝范二爺情義傳世。

黃繹仁說，義安社近年來考證自身歷史文化，從大正13年（1924年）的《臺灣日日新報》諸羅特訊報導得知，義安社當年受嘉義城隍廟爐主與保正邀請，參加迎神賽會嘉義迎城隍活動，評選獲得優勝旗，因這份報紙，再次牽起中斷已久的情誼緣分。

嘉義城隍廟董事長楊嘉南說，大二爺是地下警察的化身，協助城隍爺秉持公理正義，作壞事的人聞之膽寒；其實大二爺在民間信仰也是一個信與義的象徵，透過誠信情義的傳達，告訴眾人守信守義，是民間信仰及教育的一環，這次百年相會，更是情義歷史畫面的重現，是嘉北兩地宗教文化交流盛事。

義安社大二爺「勾肩相伴」的腳步具有特色。（記者林宜樟攝）

嘉義城隍廟駕前吉祥社與台北艋舺青山宮義安社兩大軒社的百年范謝神將再相會。（記者林宜樟攝）

嘉義城隍廟吉祥社艋舺青山宮義安社相隔百年再次進行交流。（記者林宜樟攝）

《臺灣日日新報》記載，義安社曾於日治時期大正13年（1924年）參加嘉義城隍廟迎神賽會。（嘉義城隍廟提供）

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