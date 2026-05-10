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    首頁 > 生活

    何欣純母親節一早連跑兩個市場 提出產後安胎5萬、動卵及保存費用5萬的政見

    2026/05/10 12:14 記者蘇金鳳／台中報導
    何欣純在市議員陳淑華（左）與林祈烽（中）陪同下，至西屯市場送康乃馨。（記者蘇金鳳攝）

    何欣純在市議員陳淑華（左）與林祈烽（中）陪同下，至西屯市場送康乃馨。（記者蘇金鳳攝）

    今天是母親節，民進黨中市長參選人何欣純一大早在選區議員的陪同下，至西屯及南屯市場贈送可以洗手的香皂康乃馨，並提出婦女政見，強調當選後市長後，給予媽媽產後安胎每胎5萬塊的補助，還有30到40歲的單身年輕女性動卵及保存費用最高５萬。

    何欣純今天先至西屯市場，在市議員陳淑華及林祈烽的陪同下，前往市場內發送香皂康乃馨及面紙給攤商及買菜的民眾，隨後至南屯市場，在市議員何文海及議員參選人張耀中的陪同下，至市場內送花，受到民眾熱情的歡迎。

    何欣純並提出婦女政見，她表示，當選後市長後，給予媽媽產後安胎每胎5萬塊的補助，還有30到40歲的單身年輕女性動卵及保存費用最高５萬。

    至於要創業者，何欣純表示，會給予第一桶金補助的利息及租金的補貼，要就業者則加強職訓的費用補助，而且並提供更多元高科技及ＡＩ職訓補助。

    何欣純表示，她如果當選中市長後，會有四分之一的局處長是女性。

    何欣純（左二）在市議員何文海（左一）及市議員參選人張耀中（右二）陪同下至南屯市長送康乃馨。（記者蘇金鳳攝）

    何欣純（左二）在市議員何文海（左一）及市議員參選人張耀中（右二）陪同下至南屯市長送康乃馨。（記者蘇金鳳攝）

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