北市就服處與20家企業合作釋出逾千職缺 亮點企業薪資最高5萬元！

台北市勞動局就業服務處5月12日至5月15日，共邀集20家知名企業於各就服站舉辦現場徵才活動，提供1152個工作機會。（台北市就服處提供）

台北市就業服務處5月12日至5月15日將於各就業服務站舉辦一系列現場徵才，共邀集20家企業參與，釋出1152個工作機會，涵蓋電信、餐飲、零售、長照、支援服務及娛樂等產業，提供各年齡層與職涯階段民眾多樣就業機會。就服處說，本週活動亮點企業之一為中偉科技，釋出電信／弱電維護工程師職缺，薪資最高達5萬元。公司提供完整福利制度，包括生日假、三節與年終獎金、專業證照獎勵及國內外培訓機會，並設有健康檢查與多元員工關懷措施，展現對技術人才的長期培育與重視。

就服處提到，餐飲產業方面，春申匯集開出高薪職缺吸引專業廚師，頭爐師傅起薪6萬元、頭砧師傅5萬8千元起，並提供團體保險、免費員工餐、年度健檢及多項獎金制度，兼顧員工生活與職涯發展。

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此外，孩享趣為即將開幕的「KidZania Taipei」招募約220名營運人員及後勤職位。就服處說明，公司主打彈性工時、職能考核獎勵金、完善升遷制度及健康檢查，並透過員工活動與獎勵機制打造友善職場環境，吸引對兒童產業有熱忱者加入。

就服處表示，參與本週徵才活動的廠商有中偉科技、春申匯集、鬍鬚張子品牌、揚秦、漢記（朱記餡餅粥）、米塔集團、康達盛通生活事業、三商家購、新東陽、統一超商、十計企業（統一超商臨沂門市）、統一多拿滋（Mister Donut）、主婦聯盟、統健（聖德科斯生機食品門市）、孩享趣、錢櫃、微笑單車、安馨居家長照、金永欣居家長照、佳醫居家長照，共計20家企業。

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